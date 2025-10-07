Le Salon aéronautique de Dubaï 2025 réunira les pionniers mondiaux de l’aviation, de l’espace et de la défense

DUBAÏ, le 7 octobre 2025 (WAM) – Placée sous le haut patronage de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï, une réunion rassemblant des décideurs de haut niveau et des chefs de file des secteurs de l’aviation, de l’espace et de la défense s’est tenue à Dubaï afin de définir les priorités stratégiques, les innovations et les partenariats qui façonneront le Salon aéronautique de Dubaï 2025.

La conférence de presse a réuni notamment Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, ministre des Sports et président de l’Agence spatiale des Émirats arabes unis ; Omran Sharaf, sous-secrétaire adjoint au ministère des Affaires étrangères chargé des sciences et technologies avancées ; Paul Griffiths, directeur général des Aéroports de Dubaï ; le major-général Marwan Abulkarim Julfar, commandant adjoint de la Police de Dubaï pour les affaires portuaires ; Mohammed Abdulla Lengawi, directeur général de l’Autorité de l’aviation civile de Dubaï ; Hamed Mohamed Al Sayed Al Hashimi, expert auprès de la Police de Dubaï ; Eugene Barry, président du comité de projet du Salon aéronautique et directeur commercial des Aéroports de Dubaï ; le brigadier Mohammed Obaid Al Marshoudi, directeur exécutif adjoint du comité militaire d’organisation du Salon, ainsi que Tim Hawes, directeur général d’Informa.

La réunion a souligné l’engagement commun des partenaires gouvernementaux et industriels à renforcer la position de Dubaï comme pôle mondial de l’aviation, de l’aérospatiale et de la défense, à l’approche de l’ouverture du salon, prévue le 17 novembre prochain.

Organisée sous le thème « L’avenir est déjà là », la 19ᵉ édition du Dubai Airshow mettra en lumière les dernières avancées dans les domaines de la durabilité, de l’intelligence artificielle, de la mobilité avancée, de l’exploration spatiale et du développement des talents de nouvelle génération.

L’édition 2025 sera la plus vaste et la plus futuriste jamais organisée, réunissant plus de 1 500 entreprises internationales issues de 47 pays, et accueillant près de 148 000 visiteurs.

S’exprimant lors de la conférence de presse, Paul Griffiths a déclaré : « Le Salon aéronautique de Dubaï 2025 intervient à un moment charnière pour les secteurs de l’aviation et de l’aérospatiale, alors que la technologie, la durabilité et la connectivité mondiale redéfinissent la mobilité. Cet événement incarne l’ambition des Émirats arabes unis d’être à la pointe de ces secteurs et confirme le rôle de Dubaï comme plateforme mondiale d’innovation et de coopération. »

L’événement présentera plus de 200 aéronefs parmi les plus avancés au monde, 120 startups, 50 investisseurs, et 350 intervenants internationaux répartis sur 12 axes de conférences, dont sept nouveaux thèmes.

Avec 490 délégations officielles, 440 nouveaux exposants, 18 pavillons nationaux, et 8 000 m² supplémentaires d’exposition, le salon établira un nouveau standard mondial pour l’industrie aérospatiale.

Pour la première fois, les eVTOLs (aéronefs électriques à décollage et atterrissage vertical) participeront aux démonstrations en vol. L’événement introduira également « Airshow After Dark », un concept innovant mêlant réseautage, spectacles en plein air et rencontres professionnelles sur le tarmac.

Le Pavillon de l’espace, le plus grand jamais réalisé, accueillera un programme de conférences sur deux jours, des sessions de haut niveau et des présentations immersives.

Parmi les nouvelles initiatives figurent une course de 5 km sur la piste de l’aéroport, organisée dans le cadre du Dubai Fitness Challenge (30x30), des cercles de la jeunesse, une zone d’inspiration, ainsi que SkyBites, un espace culinaire géré par Emirates Flight Catering et Emirates Leisure Retail. Le bien-être sera également mis à l’honneur avec la Wellness Zone, présentée par XWELL, et des initiatives de l’Autorité sanitaire de Dubaï, incluant le Dôme sensoriel, la Breathe In Pod et des bilans de santé réalisés par Saudi German Hospital.

Tim Hawes, directeur général d’Informa, a souligné : « Cette édition est la plus ambitieuse de l’histoire du Salon aéronautique de Dubaï. De l’introduction des eVTOLs au lancement d’‘Airshow After Dark’, nous créons une expérience qui reflète l’énergie et l’esprit d’innovation du secteur. Dubaï est aujourd’hui la scène mondiale où se dessine l’avenir de l’aérospatiale. »