La BAD appelle à un nouveau pacte pour promouvoir l’énergie propre/Forum Science and Technology in Society

KOBE (JAPON), 8 octobre 2025 (WAM) – Le président de la Banque asiatique de développement (BAD), Masato Kanda, a appelé à une action concertée pour unir la science, les politiques publiques et le financement afin d’accélérer la transition vers une énergie propre en Asie et dans le Pacifique.

S’exprimant lors de la 22e Réunion annuelle du Forum Science and Technology in Society (STS) à Kyoto, Kanda a indiqué que la BAD procède actuellement à une révision de sa politique énergétique afin de mieux répondre aux besoins de ses pays membres en développement, notamment en proposant des voies pragmatiques vers une production d’électricité propre.

Pour la première fois en soixante ans d’existence, la Banque se dit prête à soutenir l’énergie nucléaire dans le cadre de ses opérations. « Nous considérons l’énergie nucléaire comme une option importante pour les pays souhaitant s’éloigner du charbon et du gaz afin de réduire leurs émissions. Le rôle de la BAD sera de rendre le nucléaire sûr, fiable et attractif pour les investisseurs », a affirmé Kanda.

Il a également rappelé l’engagement de la BAD à mobiliser jusqu’à 10 milliards de dollars sur dix ans pour appuyer le réseau électrique de l’ASEAN, permettant de transporter l’électricité propre à travers les frontières selon les besoins.

Kanda a enfin mis en avant la nouvelle approche de la Banque intitulée « Des minéraux critiques à la fabrication », qui vise à soutenir les chaînes d’approvisionnement nécessaires à la transition énergétique. Dans ce cadre, la BAD a accordé un financement de 410 millions de dollars au projet minier de Reko Diq, destiné à garantir un approvisionnement stable en cuivre, métal essentiel à la production d’énergie propre.