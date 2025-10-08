La deuxième Semaine mondiale de l’alimentation se tiendra à Abou Dhabi le 21 octobre

ABOU DHABI, 8 octobre 2025 (WAM) – Sous le patronage de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, le groupe ADNEC, en coopération avec l’Autorité de l’agriculture et de la sécurité alimentaire d’Abou Dhabi (ADAFSA), organisera la deuxième édition de la Semaine mondiale de l’alimentation (Global Food Week) du 21 au 23 octobre à Abou Dhabi.

L’événement réunira des experts, innovateurs et décideurs internationaux pour débattre des défis liés à l’alimentation, à l’agriculture et à la durabilité, confirmant le rôle d’Abou Dhabi comme plateforme mondiale du dialogue sur la sécurité alimentaire.

Dr Tarek Ahmed Al Ameri, directeur général par intérim de l’ADAFSA, a souligné que la Semaine mondiale de l’alimentation reflète l’engagement d’Abou Dhabi à bâtir des systèmes alimentaires durables et à renforcer la sécurité alimentaire mondiale. Il a insisté sur le rôle clé du secteur privé dans la promotion de l’innovation et des investissements agricoles.

De son côté, Humaid Matar Al Dhaheri, directeur général et PDG du groupe ADNEC, a indiqué que cet événement est devenu une plateforme internationale majeure pour présenter des solutions concrètes aux défis alimentaires mondiaux. L’édition 2025 inclura de nouvelles initiatives régionales, telles que la Plateforme des protéines alternatives, le Forum AgriTech et le Forum de l’investissement agricole.

Parallèlement, la onzième édition du Salon du palmier dattier d’Abou Dhabi (ADDPE), organisée en partenariat avec le Prix international Khalifa du palmier dattier et de l’innovation agricole, mettra en valeur le patrimoine agricole émirien et encouragera les partenariats commerciaux dans le secteur des dattes.

Forte du succès de sa première édition, qui a attiré plus de 34 000 visiteurs et 1 900 marques, la Semaine mondiale de l’alimentation 2025 s’impose comme un rendez-vous international majeur pour promouvoir la durabilité, la coopération et l’innovation dans le domaine agroalimentaire.