Le groupe Multiply acquiert une participation majoritaire dans le groupe italien ISEM

ABOU DHABI, 8 octobre 2025 (WAM) – Le groupe Multiply, société d’investissement basée à Abou Dhabi et opérant à l’international, a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire dans ISEM, un leader européen de l’emballage, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

À l’issue de la transaction, Multiply Group détiendra 60,8 % d’ISEM, tandis que Peninsula Capital et d’autres investisseurs minoritaires conserveront 39,2 % des parts. Cet accord marque le début d’un partenariat stratégique entre Multiply et Peninsula, alliant la stratégie d’investissement à long terme de Multiply à l’expertise sectorielle et à la forte présence régionale de Peninsula en Europe du Sud.

Ensemble, les partenaires visent à renforcer le leadership d’ISEM et à accélérer son expansion internationale, tout en préservant les valeurs fondamentales de l’entreprise, notamment le savoir-faire, l’excellence du design et la confiance de ses clients.

Cette opération marque l’entrée du groupe Multiply dans le secteur de l’emballage, constituant son cinquième pôle d’activités axé sur le consommateur et venant compléter stratégiquement ses investissements existants dans les domaines de la beauté et de l’habillement.

Fondé en 1949 et basé à Bologne, en Italie, ISEM Group est un acteur industriel hautement automatisé, reconnu pour son label « Made in Italy », synonyme de qualité, d’innovation et de partenariat avec les grandes marques du luxe. Parmi ses principaux clients figurent LVMH, Kiko, Gucci, L’Oréal, Puig et Coty Lancaster.

ISEM fabrique une large gamme de produits d’emballage – boîtes rigides, étuis pliants, papiers de soie et housses textiles – à travers 11 sites de production totalisant plus de 100 000 m².

Samia Bouazza, directrice générale et PDG du groupe Multiply, a déclaré : « Cette acquisition est notre deuxième en Europe cette année et s’inscrit dans notre stratégie de croissance mondiale. Entre 2021 et 2024, ISEM a triplé son chiffre d’affaires et quadruplé son EBITDA. Grâce à sa base de clients prestigieux, à son empreinte industrielle hautement automatisée et à ses solides fondamentaux, ISEM représente un excellent ajout à notre portefeuille. »

Elle a ajouté que cette acquisition, réalisée en partenariat avec Peninsula Capital et la direction d’ISEM, permettra de renforcer les avantages concurrentiels, d’accroître la création de valeur et de générer des synergies avec les secteurs de la beauté et de l’habillement du groupe Multiply.

Borja Prado, associé fondateur de Peninsula Capital, a souligné : « Nous sommes fiers du chemin parcouru avec ISEM, devenu un leader européen de l’emballage et un partenaire de choix pour les grandes marques mondiales de la beauté et de la mode. Depuis notre entrée au capital, les revenus du groupe ont triplé, preuve de la solidité et de la singularité de son modèle. »

Pour sa part, Francesco Pintucci, PDG d’ISEM Group, a déclaré : « Nous sommes honorés d’accueillir Multiply Group comme nouvel actionnaire majoritaire, aux côtés de Peninsula et de notre équipe de direction. Cette étape majeure s’inscrit dans la continuité de notre vision à long terme : construire le premier groupe industriel mondial capable d’accompagner nos clients à 360°, en alliant qualité, innovation, service et engagement durable. »

Il a ajouté que l’investissement de Multiply permettra de renforcer la plateforme industrielle d’ISEM et d’accélérer son développement mondial, tout en préservant l’esprit entrepreneurial et les valeurs humaines qui ont façonné le succès de l’entreprise.