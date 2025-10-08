La Délégation de l’UE et la Sorbonne Abou Dhabi lancent un hackathon sur l’IA durable

ABOU DHABI, 8 octobre 2025 (WAM) – La Délégation de l’Union européenne (UE) auprès des Émirats arabes unis, en partenariat avec l’Université Sorbonne Abou Dhabi, a organisé un hackathon inédit placé sous le thème « L’intelligence artificielle au service du développement durable » (AI for Sustainability).

L’événement a réuni des équipes d’étudiants en licence et en master issues des principales universités des Émirats arabes unis, invitées à développer des solutions innovantes basées sur l’intelligence artificielle pour relever certains des défis environnementaux et sociaux les plus urgents au monde.

Organisé sur le campus de la Sorbonne Abou Dhabi, le hackathon a invité les participants à concevoir des projets alignés sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment l’action pour le climat, l’énergie propre et abordable, les villes durables, la consommation responsable, la gestion de l’eau et l’assainissement.

Les équipes ont mobilisé des outils d’IA avancés, tels que la modélisation prédictive, la vision par ordinateur et les algorithmes d’optimisation, afin de concevoir des solutions concrètes à fort impact potentiel.

Dans son discours d’ouverture, Lucie Berger, ambassadrice de l’Union européenne auprès des Émirats arabes unis, a souligné : « L’Union européenne est convaincue que les défis actuels ne peuvent être relevés par la technologie seule. Ils nécessitent une innovation inclusive et des idées nées de la diversité, avec un rôle central accordé aux femmes. C’est pourquoi nous avons encouragé la participation d’équipes dirigées par des femmes, dans un pays qui partage avec l’UE la volonté de promouvoir l’égalité des genres, notamment dans des domaines encore largement masculins comme l’intelligence artificielle. »

Dirigé par le Dr Giulia De Masi de la Sorbonne Abou Dhabi, le hackathon a accueilli 27 équipes représentant 15 universités de premier plan aux Émirats arabes unis.

La professeure Nathalie Martial-Braz, chancelière de la Sorbonne Abou Dhabi, a félicité les équipes lauréates en déclarant : « Ce hackathon reflète notre profonde conviction dans le potentiel de la jeunesse, de l’innovation et de l’usage responsable de l’intelligence artificielle pour relever les défis mondiaux les plus pressants en matière de durabilité. »