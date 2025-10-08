Le président des Émirats arabes unis arrive au Koweït pour une visite fraternelle et est accueilli par l’émir koweïtien

KOWEÏT, 8 octobre 2025 (WAM) – Le président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan est arrivé aujourd’hui dans l’État du Koweït pour une visite fraternelle.

À son arrivée à l’aéroport de l’Émir, Son Altesse a été accueilli par Son Altesse Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir de l’État du Koweït.

Étaient également présents pour l’accueillir Son Altesse Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, prince héritier du Koweït, ainsi que Son Altesse Cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Premier ministre du Koweït, accompagnés de plusieurs cheikhs, ministres et hauts responsables.

Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan était accompagné d’une délégation de haut niveau comprenant Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle ; Son Altesse le lieutenant-général Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur ; Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président de la Cour présidentielle pour le développement et les affaires des héros de la nation ; Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président de la Cour présidentielle pour les affaires spéciales ; Son Altesse Cheikh Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ; ainsi que Cheikh Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conseiller du président des Émirats arabes unis, et un certain nombre de ministres et de hauts responsables.