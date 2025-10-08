Les Émirats arabes unis extradent deux individus recherchés vers les autorités belges

ABOU DHABI, 8 octobre 2025 (WAM) – Le ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis a procédé à l’extradition de deux ressortissants recherchés par les autorités belges, à la suite de leur arrestation par les quartiers généraux de la police de Dubaï et de la police de Charjah, en exécution d’un avis rouge émis par INTERPOL.

Les deux individus, classés parmi les criminels les plus recherchés de Belgique, sont poursuivis pour trafic transfrontalier de stupéfiants, constitution d’une organisation criminelle, commerce de substances narcotiques et psychotropes et blanchiment de capitaux.

Cette extradition, approuvée par les juridictions compétentes et le ministère de la Justice, traduit l’engagement constant des Émirats arabes unis en faveur de la coopération judiciaire internationale et leur détermination à renforcer la lutte contre la criminalité organisée transnationale.

Elle illustre également la volonté des autorités émiriennes de consolider les partenariats sécuritaires mondiaux et de favoriser l’échange d’expertises policières afin de renforcer la sécurité des communautés et la stabilité internationale.