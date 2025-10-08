Le gouvernement des Émirats arabes unis et Google s’associent pour offrir aux étudiants universitaires un accès gratuit à Google Gemini Pro

DUBAÏ, 8 octobre 2025 (WAM) – Le gouvernement des Émirats arabes unis a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Google visant à offrir aux étudiants universitaires un abonnement gratuit d’un an au forfait Pro de Google Gemini, leur permettant ainsi de tirer pleinement parti des outils d’intelligence artificielle générative et de leurs fonctionnalités pour l’apprentissage et la recherche.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le pays pour développer un écosystème de talents de pointe dans le domaine de l’IA et habiliter les étudiants à utiliser les technologies les plus récentes, conformément aux objectifs de la Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle des Émirats arabes unis.

Omar Sultan Al Olama, ministre d’État chargé de l’Intelligence artificielle, de l’Économie numérique et des Applications de télétravail, a affirmé que les Émirats arabes unis, sous la direction du président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan et les directives de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, premier ministre et souverain de Dubaï, accordent une priorité stratégique au développement des compétences nationales et à la diffusion des outils d’IA au sein de la société afin d’atteindre un leadership mondial.

Il a souligné que cette démarche vise à exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle pour développer les compétences, renforcer les capacités, améliorer l’efficacité et stimuler l’innovation dans tous les secteurs, contribuant ainsi à façonner un avenir fondé sur la connaissance, la créativité et le progrès durable.

Al Olama a ajouté que le gouvernement des Émirats arabes unis met en œuvre une vision claire et tournée vers l’avenir, axée sur l’autonomisation de la société par la technologie et l’intelligence artificielle, à travers des partenariats stratégiques mondiaux favorisant un environnement d’apprentissage continu, d’innovation et de leadership.

Anthony Nakache, directeur général de Google Moyen-Orient et Afrique du Nord, a souligné la forte hausse de l’intérêt pour l’intelligence artificielle et l’éducation aux Émirats arabes unis. Selon Google Trends, les recherches liées à ces sujets ont augmenté de 110 % au cours des deux derniers mois par rapport à la même période de l’année précédente, illustrant l’ouverture croissante des enseignants et des étudiants à l’expérimentation de nouvelles technologies favorisant la créativité dans l’enseignement.

L’application Gemini propose plusieurs fonctionnalités permettant aux étudiants de résumer des informations, de créer des quiz interactifs ou d’écouter des podcasts synthétisant des notes de cours.

La version Pro de Google Gemini inclut plusieurs outils avancés pour accompagner les parcours d’apprentissage, notamment : Gemini 2.5 Pro, la version la plus puissante du modèle, capable de traiter des tâches complexes telles que l’analyse de recherches ou la génération d’idées ; Deep Research, pour produire des rapports de recherche détaillés à partir de centaines de sources en ligne ;

NotebookLM, un assistant intelligent aidant les étudiants à organiser leurs réflexions, désormais doté de capacités audio et vidéo élargies ; Veo 3, permettant de transformer un texte ou une image en vidéo de huit secondes avec son ; ainsi qu’un espace de stockage de 2 To, pour les notes, projets, photos et documents via Google Photos, Drive et Gmail.

Les étudiants universitaires âgés de plus de 18 ans peuvent dès à présent s’inscrire pour bénéficier d’un accès gratuit de 12 mois à Gemini 2.5 Pro avant le 9 décembre 2025, en utilisant leur adresse électronique personnelle.

Plus d’informations sont disponibles sur le lien suivant : http://gemini.google/students

.