La Banque centrale des Émirats arabes unis organise à Abou Dhabi la Conférence des responsables et experts des données des banques centrales

ABOU DHABI, 8 octobre 2025 (WAM) – La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a organisé à Abou Dhabi la Conférence des responsables et experts des données des banques centrales, placée sous le thème : « Les données – une base solide pour les opérations des banques centrales en période d’incertitude ».

L’événement a réuni des hauts responsables de la CBUAE ainsi que des représentants de plus de 35 banques centrales et institutions financières internationales venues du monde entier afin d’examiner le rôle stratégique des données dans les opérations bancaires centrales.

La conférence visait à encourager le dialogue et l’échange d’expertises entre pays, à tirer parti des meilleures pratiques mondiales pour accompagner les transformations numériques et économiques, et à renforcer la capacité des banques centrales à répondre aux exigences futures.

Les participants ont pris part à des sessions approfondies mettant en lumière l’importance de l’innovation fondée sur les données dans le renforcement de la supervision monétaire et financière, ainsi que les perspectives de coopération internationale pour améliorer les opérations bancaires en période d’incertitude.

Les discussions ont également porté sur l’évolution du paysage des données et sur le rôle croissant de l’intelligence artificielle (IA). Les experts ont analysé les interactions entre l’IA et la gestion des données, la manière dont une gouvernance rigoureuse favorise le développement de l’intelligence artificielle, ainsi que l’influence des technologies d’IA sur les structures de données.

Des échanges ont aussi eu lieu sur les modèles opérationnels des données, l’architecture des systèmes d’analyse et l’importance d’aligner les investissements dans les données et la gestion du changement sur des résultats concrets. Plusieurs études de cas et succès institutionnels ont été présentés pour illustrer les pratiques exemplaires adoptées dans différentes juridictions.

Des tables rondes interactives ont souligné comment les données peuvent être transformées en actifs stratégiques répondant aux besoins évolutifs des acteurs du marché, des institutions financières agréées et des entreprises. Les participants ont également découvert les outils analytiques actuellement utilisés par les banques centrales, offrant un aperçu des applications pratiques et des avancées technologiques dans le domaine de l’analyse des données.

Ahmed Saeed Al Qamzi, sous-gouverneur chargé de la supervision bancaire et assurantielle à la CBUAE, a déclaré : « L’organisation de cette conférence illustre notre engagement à exploiter les analyses de données avancées et à renforcer la coopération aux niveaux local, régional et international. L’usage stratégique des données est essentiel pour améliorer la prise de décision, accroître l’efficacité opérationnelle et atteindre nos objectifs à long terme avec précision et agilité. »

Il a ajouté : « Nous avons considérablement renforcé nos capacités en matière de données afin d’améliorer la supervision des systèmes monétaires et financiers des Émirats arabes unis. La première phase de notre plateforme centrale de gestion des données est désormais achevée, permettant la mise en œuvre d’outils de technologie de supervision (SupTech) intégrant la collecte, l’analyse et la protection des données. Notre cadre de gouvernance des données a été consolidé grâce à des politiques couvrant la qualité, la gestion des risques et l’archivage. Parallèlement, nous avons accéléré l’intégration de l’intelligence artificielle, développé 20 applications basées sur l’apprentissage automatique et évalué plus de 60 modèles d’IA préentraînés, optimisant ainsi les rapports de supervision et le pilotage des risques à tous les niveaux. »