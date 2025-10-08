Tahnoun bin Zayed préside la réunion du conseil d’administration d’ADQ

ABOU DHABI, 8 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, vice-dirigeant d’Abou Dhabi et membre du Conseil suprême des affaires financières et économiques (SCFEA), a présidé la troisième réunion du conseil d’administration d’ADQ pour 2025.

Son Altesse a salué les efforts d’ADQ pour renforcer la résilience économique et le développement durable d’Abou Dhabi, soulignant son rôle moteur dans la création de valeur à travers un portefeuille diversifié couvrant les principaux secteurs économiques.

Le conseil a examiné les résultats financiers du deuxième trimestre 2025, marqués par une croissance soutenue, et a passé en revue l’acquisition par ADQ de 35 % de Limagrain Vegetable Seeds (LVS), consolidant sa présence dans la chaîne de valeur agroalimentaire mondiale et soutenant la sécurité alimentaire nationale.

Les sociétés du portefeuille ont affiché des performances solides : Abu Dhabi Airports a accueilli 15,8 millions de passagers (+13,1 %).

AD Ports Group a vu son trafic conteneurisé croître de 17 % et son chiffre d’affaires atteindre 9,4 milliards d’AED (+17 %). TAQA a finalisé l’acquisition de GS Inima (Espagne) pour 1,2 milliard USD, portant sa capacité totale de dessalement à plus de 1 400 MIGD.

PureHealth a généré 13,6 milliards d’AED de revenus (+9 %), avec une hausse de 13 % des consultations externes. Modon a triplé ses revenus à 6,5 milliards d’AED, grâce au lancement de nouveaux projets résidentiels.

Le conseil a également passé en revue les progrès du programme Sprint AI, destiné à accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle au sein du portefeuille d’ADQ, avec plus de 50 cas d’usage déjà déployés.

Mohamed Hassan Alsuwaidi, PDG d’ADQ, a affirmé que, sous la direction de Son Altesse Cheikh Tahnoun bin Zayed, ADQ poursuit des investissements stratégiques alignés sur les priorités nationales, contribuant à la croissance durable et à la compétitivité mondiale d’Abou Dhabi.