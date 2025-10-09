Alef Group et BEEAH s’associent pour promouvoir la durabilité à Charjah

CHARJAH, 9 octobre 2025 (WAM) – BEEAH, pionnier régional en matière de durabilité et d’innovation, et Alef Group, l’un des principaux promoteurs immobiliers des Émirats arabes unis, ont annoncé un partenariat stratégique visant à promouvoir le développement urbain durable à Charjah. Cette collaboration associe l’expertise immobilière d’Alef au leadership environnemental de BEEAH, afin de stimuler le progrès climatique positif et la transformation durable du cadre bâti dans l’émirat.

Grâce à son système de gestion environnementale avancé, BEEAH accompagnera Alef dans la réalisation de ses objectifs de durabilité tout en améliorant la qualité de vie au sein de ses communautés résidentielles. En retour, Alef partagera son expérience et ses enseignements issus de ses projets immobiliers pour soutenir les initiatives de développement durable menées par BEEAH à travers Charjah.

Khaled Al Huraimel, directeur général du groupe et vice-président de BEEAH, a souligné que ce partenariat illustre le pouvoir transformateur de la coopération dans la poursuite d’objectifs environnementaux et sociaux communs.

« En collaboration avec nos partenaires régionaux et internationaux, BEEAH mène certains des projets les plus novateurs de la région. Ce partenariat stratégique avec Alef apportera une expertise et des perspectives nouvelles à plusieurs de nos initiatives », a-t-il déclaré.

De son côté, Raed Al Nuaimi, directeur général d’Alef Group, a affirmé que cette alliance témoigne de la volonté partagée des deux entités de créer des communautés durables et exemplaires.

« Notre partenariat avec BEEAH reflète notre engagement à concevoir des destinations répondant aux normes internationales les plus élevées, tout en plaçant la durabilité, le bien-être et la valeur à long terme au cœur de nos priorités », a-t-il ajouté.

En unissant leurs expertises et en alignant leurs stratégies de durabilité, BEEAH et Alef Group visent à consolider la position de Charjah en tant que pôle régional de l’innovation durable et du développement urbain de nouvelle génération.

Cette collaboration entend établir de nouveaux standards en matière de conception et de développement respectueux de l’environnement, contribuant ainsi à préserver l’héritage de progrès et de qualité de vie qui caractérise l’émirat.