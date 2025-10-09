La Sharjah Art Foundation lance la 4ᵉ édition du programme « Perform Sharjah »

CHARJAH, 9 octobre 2025 (WAM) – La Sharjah Art Foundation a dévoilé les détails de la quatrième saison de son programme “Perform Sharjah”, qui se tiendra du 11 octobre au 30 novembre dans divers espaces publics et centres communautaires des villes de Charjah et Khorfakkan.

Cette nouvelle édition propose une sélection variée de productions originales mettant en valeur la richesse et la diversité des arts du spectacle contemporains, avec la participation d’artistes locaux et internationaux de renom.

Le programme s’ouvrira le 11 octobre à l’Africa Hall avec la pièce Drive Your Plough Over the Bones of the Dead, mise en scène par Muhannad Karim. Adaptée du roman de l’auteure polonaise Olga Tokarczuk, cette œuvre aborde avec force la cruauté envers les animaux et explore les thèmes de la violence et du déracinement qui marquent le monde moderne.

Organisé dans des lieux familiers comme insolites, Perform Sharjah proposera un mélange captivant de spectacles innovants et expérimentaux. L’esprit du programme sera particulièrement incarné par “Music on the Barge”, un événement musical en direct transformant la lagune Khalid et ses environs grâce à des concerts donnés sur une scène flottante. Trois groupes – Adiga, Noon et Rohaniyat – y interpréteront une série de performances originales célébrant la créativité et la diversité culturelle.

Cette quatrième édition de Perform Sharjah confirme la volonté de la Sharjah Art Foundation de soutenir la création artistique contemporaine et de rapprocher les arts vivants du public, tout en consolidant la position de Charjah comme capitale régionale de la culture et de l’innovation artistique.