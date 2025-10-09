Le Louvre Abou Dhabi accueille l’événement officiel de lancement des Play-Offs du DP World Tour

ABOU DHABI, 9 octobre 2025 (WAM) – À moins d’un mois du retour des Play-Offs du DP World Tour pour leur deuxième édition aux Émirats arabes unis, le vainqueur du championnat Abu Dhabi HSBC, Paul Waring, figurait parmi les invités présents lors de l’événement officiel de lancement organisé au Louvre Abou Dhabi.

Après le succès retentissant de la première édition l’an dernier — marquée par des records sur les parcours de Yas Links et Jumeirah Golf Estates, ainsi qu’une affluence record —, le monde du golf international se tournera de nouveau vers les Émirats arabes unis le mois prochain.

La compétition débutera avec le Championnat Abu Dhabi HSBC, qui célébrera sa 20ᵉ édition du 6 au 9 novembre, réunissant les 70 meilleurs joueurs du classement “Race to Dubai” qui s’affronteront pour le prestigieux Trophée du Faucon.

Le champ final sera ensuite réduit aux 50 meilleurs joueurs pour la finale de la saison, le DP World Tour Championship, programmée du 13 au 16 novembre. À l’issue de ce tournoi, sera couronné le champion de la Race to Dubai, marquant la fin officielle de la saison du DP World Tour.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de Aref Al Awani, secrétaire général du Conseil des sports d’Abou Dhabi ; du général Abdullah Alhashmi, président de la Fédération émirienne de golf (EGF) ; de Daniel Van Otterdijk, directeur de la communication de DP World ; et de Richard Bunn, directeur des revenus et du contenu du DP World Tour.

Aref Al Awani a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir les meilleurs golfeurs du monde à Abou Dhabi et à Dubaï dans le cadre des DP World Tour Play-Offs. Ces deux événements constituent une plateforme exceptionnelle qui réunit l’élite du golf mondial. La 20ᵉ édition du championnat Abu Dhabi HSBC témoigne de la croissance remarquable du golf aux Émirats arabes unis et de notre succès dans l’organisation de tournois internationaux de premier plan. Cet anniversaire renforce la position de l’émirat en tant que destination sportive mondiale offrant une expérience d’excellence aux joueurs comme aux spectateurs. »

De son côté, le général Abdullah Alhashmi a affirmé : « En collaborant depuis plus de 30 ans avec le DP World Tour, nous sommes fiers des réalisations accomplies. Le lancement des Play-Offs l’an dernier a confirmé la confiance que le Tour accorde aux Émirats arabes unis. Cette deuxième édition promet deux semaines de golf de classe mondiale qui mettront une nouvelle fois notre pays à l’honneur sur la scène internationale. »

Enfin, Tom Phillips, directeur du Moyen-Orient pour le DP World Tour, a ajouté : « Après le succès du lancement des Play-Offs l’an dernier, nous sommes ravis de ramener deux des événements sportifs les plus prestigieux de la région sur deux week-ends consécutifs. Ce format unique de Play-Offs offre une conclusion palpitante à la saison, alliant l’excellence du golf mondial à l’énergie et au dynamisme des Émirats arabes unis.