La Banque centrale des Émirats arabes unis discute avec les directeurs généraux des banques d’initiatives stratégiques visant à renforcer le secteur financier

ABOU DHABI, 9 octobre 2025 (WAM) – Khaled Mohamed Balama, gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE), a présidé une réunion avec les directeurs généraux des banques, en présence de AbdulAziz Al-Ghurair, président de la Fédération des banques des Émirats arabes unis, ainsi que des vice-gouverneurs et de hauts responsables de la CBUAE.

La rencontre a porté sur les évolutions réglementaires et législatives majeures, ainsi que sur les initiatives stratégiques façonnant l’avenir du secteur bancaire national. Les participants ont salué les efforts continus visant à moderniser le secteur financier, soutenir les objectifs stratégiques des Émirats arabes unis et renforcer leur compétitivité à l’échelle mondiale.

Au cours de la réunion, la Banque centrale a examiné l’état d’avancement du système national de cartes “Jaywan”, conçu pour améliorer l’efficacité des transactions financières, simplifier les processus de paiement locaux et stimuler l’innovation dans le secteur financier.

Les établissements financiers agréés proposeront désormais des cartes Jaywan sous plusieurs formats – débit, prépayé et crédit – disponibles soit en version monomarque, soit co-marquée en partenariat avec des réseaux internationaux de paiement.

Les discussions ont également porté sur les indicateurs de performance des systèmes de paiement, la résilience des infrastructures financières et l’état de préparation des initiatives stratégiques visant à faire des Émirats arabes unis un centre d’innovation et de paiements numériques de premier plan.

Les participants ont souligné l’importance des projets numériques de la Banque centrale dans le cadre du programme de transformation de l’infrastructure financière (FIT Programme), qui vise à consolider la position des Émirats arabes unis en tant que centre financier mondial, plateforme de paiements numériques et modèle d’excellence en matière d’innovation et de transformation digitale.

Dans le cadre de la stratégie nationale pour la finance islamique et l’industrie halal, la réunion a examiné le rôle du secteur bancaire dans le développement de la finance islamique et le renforcement du leadership mondial des Émirats arabes unis dans ce domaine. Les discussions ont notamment porté sur le développement du marché des sukuk et sur le renforcement des marchés des capitaux islamiques.

Les dirigeants ont également échangé sur les tendances récentes du secteur financier et réaffirmé leur engagement à améliorer la qualité des services bancaires, tant pour les clients particuliers que pour les entreprises.

Khaled Mohamed Balama a déclaré : « Conformément à la vision de la direction éclairée des Émirats arabes unis et aux directives de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre, président de la Cour présidentielle et président du conseil d’administration de la CBUAE, la Banque centrale demeure fermement engagée dans une collaboration étroite avec les institutions financières agréées. Ces réunions périodiques visent à aligner les visions stratégiques et à faire progresser l’écosystème des services financiers et des paiements numériques, consolidant ainsi le rôle des Émirats arabes unis comme acteur de premier plan dans la sphère financière mondiale. »

Il a ajouté : « À travers cette réunion, nous réaffirmons nos priorités en matière de transformation numérique du secteur financier, au service des objectifs nationaux et des ambitions économiques des Émirats arabes unis. Nous saluons les efforts des banques et institutions financières agréées pour renforcer les performances et le rayonnement international du secteur bancaire émirien. »