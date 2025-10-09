Les Émirats arabes unis saluent l’accord sur la première phase du cadre de cessez-le-feu à Gaza

ABOU DHABI, 9 octobre 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont salué l’annonce du président américain Donald Trump concernant la conclusion de la première phase d’un accord-cadre de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, soulignant le rôle essentiel et déterminant joué par le président américain dans le soutien à ce processus et dans l’encouragement des parties à parvenir rapidement à un accord mettant fin à la guerre tragique et favorisant la paix et la stabilité dans le secteur.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a exprimé la profonde appréciation des Émirats arabes unis pour les efforts considérables déployés par le président Trump dans la conduite de ces initiatives, saluant également les efforts soutenus de l’État du Qatar, de la République arabe d’Égypte et de la République de Turquie, qui ont contribué à faciliter les discussions ayant conduit à cet accord.

Le ministère a exprimé l’espoir que cet accord représente une étape positive vers la fin des souffrances humanitaires dans la bande de Gaza et qu’il ouvre la voie à un règlement juste et durable garantissant les droits légitimes du peuple palestinien, tout en rétablissant la sécurité et la stabilité dans la région.

Le communiqué souligne également l’importance de consolider ces avancées par le respect des engagements de toutes les parties, la retenue et la reprise sérieuse d’un processus politique global menant à la solution à deux États, seule garante d’une paix durable, d’une sécurité partagée et d’une prospérité pour l’ensemble des peuples de la région.

Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur position constante en faveur de toutes les initiatives régionales et internationales visant à mettre fin à l’escalade et à instaurer une paix juste et globale, tout en soulignant la nécessité d’assurer, sans délai ni entrave, l’acheminement sûr, massif et urgent de l’aide humanitaire au peuple palestinien frère dans la bande de Gaza.