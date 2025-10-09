Space42 expédie vers les États-Unis les premiers satellites radar à synthèse d’ouverture (SAR) intégrés et testés aux Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 9 octobre 2025 (WAM) – Space42 a annoncé avoir expédié avec succès trois satellites radar à synthèse d’ouverture (SAR) — Foresight-3, Foresight-4 et Foresight-5 — depuis son centre spatial Space42 Space Systems à Abou Dhabi vers les États-Unis. Ces satellites ont été fabriqués en partenariat avec ICEYE, le leader mondial des opérations de satellites SAR.

Cette étape historique marque la première fois que des satellites SAR de pointe ont été entièrement intégrés et testés aux Émirats arabes unis, au sein de l’installation AIT (Assemblage, Intégration et Tests) de Space42. Elle constitue un jalon majeur pour la résilience souveraine du pays et un progrès significatif vers la réalisation de la Stratégie spatiale nationale des Émirats arabes unis 2030.

S’inscrivant dans la stratégie de Space42 visant à devenir le partenaire de référence en matière de données géospatiales de haute précision, ce programme confirme le leadership des Émirats arabes unis dans les domaines de l’observation de la Terre, de l’intelligence géospatiale, de l’innovation satellitaire et de la fabrication avancée.

Khalid Al Awadhi, vice-président principal des systèmes d’observation de la Terre chez Space42, a déclaré : « C’est un moment de grande fierté pour Space42 et pour les Émirats arabes unis. Pour la première fois, des satellites dotés d’une technologie SAR de pointe ont été testés sur le sol émirien. Cela illustre le chemin parcouru : d’une dépendance aux technologies importées à la conception de plateformes avancées en collaboration avec nos partenaires mondiaux. Ces satellites renforceront la constellation Foresight, développeront nos capacités souveraines et confirmeront le leadership des Émirats dans la prochaine génération de technologies spatiales basées sur l’intelligence artificielle. »

Les satellites Foresight-3, -4 et -5 viendront compléter la constellation d’observation terrestre Foresight, qui fournit des images persistantes, tout temps, d’une résolution de 25 centimètres et d’une couverture mondiale.

Grâce à cette expansion, la constellation offrira un accès tactique amélioré aux produits d’imagerie SAR haute résolution, permettant des analyses précises pour la réponse aux catastrophes, la surveillance climatique, la planification urbaine, la logistique et la sécurité nationale. Les données collectées seront analysées par la plateforme d’intelligence artificielle GIQ de Space42, qui délivre des informations géospatiales stratégiques destinées à la planification, aux opérations et à la gestion des risques pour les acteurs publics et privés.

Avec Foresight-1 (lancé en août 2024) et Foresight-2 (lancé en janvier 2025) déjà en orbite, l’ajout de ces trois nouveaux satellites rapproche la constellation de son objectif de maturité opérationnelle d’ici 2027. Cette expansion renforce la position de Space42 sur le marché mondial en pleine croissance des données d’observation terrestre à haute résolution et à livraison rapide.

Le développement des satellites Foresight-3, -4 et -5 illustre la force du modèle de fabrication distribuée et de la coopération internationale. De la production en Finlande à l’intégration et aux tests aux Émirats arabes unis, ce programme démontre comment les partenariats mondiaux stimulent l’innovation et renforcent la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Le leadership croissant des Émirats arabes unis dans les technologies spatiales repose sur une infrastructure nationale AIT performante, une ingénierie émirienne qualifiée et une collaboration étroite avec des partenaires internationaux, garantissant le respect des délais et des standards de qualité.

À l’horizon 2027, Space42 prévoit de poursuivre l’expansion de la constellation Foresight afin d’assurer une couverture mondiale complète et de renforcer la position des Émirats arabes unis au sein de l’économie spatiale mondiale.