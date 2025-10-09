Les Émirats arabes unis renforcent leur présence internationale lors d’un dialogue de haut niveau sur les politiques de relèvement résilient

KOBE, JAPON, 9 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité nationale de gestion des urgences, des crises et des catastrophes (NCEMA) a participé au Dialogue de haut niveau sur les politiques de relèvement résilient, organisé dans la ville japonaise de Kobe, une plateforme internationale de renom réunissant des décideurs, experts et organisations onusiennes pour discuter des meilleures pratiques visant à renforcer la capacité des États à faire face aux catastrophes et à en assurer un relèvement durable.

Le délégation des Émirats arabes unis a pris part à une session intitulée “Renforcer la gouvernance du relèvement avant les catastrophes”, axée sur l’intégration proactive des plans de relèvement dans les politiques nationales, plutôt que de les considérer comme de simples mesures post-crise. Ce dialogue a été organisé par la Plateforme internationale pour le relèvement, en collaboration avec le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR).

En marge de l’événement, la délégation émirienne a tenu une réunion bilatérale avec Paola Albrito, directrice du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe, au cours de laquelle les deux parties ont passé en revue les efforts des Émirats arabes unis en matière de gestion des risques et de relèvement post-catastrophe. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale afin de construire des sociétés plus résilientes et mieux préparées aux défis futurs.

Saeed Jumaa Al Dhaheri, directeur du Centre national des opérations au sein de la NCEMA, a souligné que la participation à ces dialogues internationaux s’inscrit dans la vision de la direction éclairée des Émirats arabes unis, qui place le renforcement des capacités nationales et la coopération internationale au cœur de ses priorités.

Il a expliqué que l’autorité adopte une approche proactive fondée sur l’échange d’expériences et de connaissances, en s’appuyant sur les meilleures pratiques mondiales en matière de gestion des urgences et de relèvement. Il a ajouté que la mise en place de systèmes solides de relèvement anticipé permet non seulement de réduire les impacts des catastrophes sur les communautés, mais aussi de renforcer la durabilité du développement national et de soutenir la stabilité économique.

Al Dhaheri a également souligné que la NCEMA accorde une grande importance au renforcement de ses partenariats internationaux avec les Nations unies et les organisations régionales et mondiales, considérant ces coopérations comme un pilier essentiel du rôle de premier plan des Émirats arabes unis dans le domaine de la gestion des catastrophes et de la résilience communautaire.

L’autorité a réaffirmé l’engagement des Émirats arabes unis à soutenir les efforts internationaux visant à développer des systèmes efficaces de relèvement précoce, à améliorer la gouvernance et à étendre le partage d’expertise, afin de protéger les communautés contre les risques futurs et de favoriser un avenir plus résilient et durable.