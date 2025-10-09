La DFSA et la HKMA coorganiseront une conférence sur la finance climatique en novembre

DUBAÏ, 9 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA), organisme de régulation indépendant du Centre financier international de Dubaï (DIFC), et l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) ont annoncé que la deuxième édition de la Conférence conjointe sur la finance climatique DFSA–HKMA se tiendra le 26 novembre à Dubaï.

Organisée dans le cadre du partenariat stratégique entre la DFSA et la HKMA pour promouvoir et soutenir la finance climatique au Moyen-Orient et en Asie, cette édition aura pour thème « Transformer demain : mobiliser la finance verte pour la durabilité ». Elle reflète l’engagement commun de Dubaï et de Hong Kong, deux des principaux centres financiers mondiaux, à façonner l’avenir de la finance internationale grâce à l’innovation, la résilience et la coopération transfrontalière.

Mark Steward, directeur général de la DFSA, a déclaré : « En nous tournant vers l’avenir, notre partenariat avec la HKMA illustre notre engagement commun à construire un système financier mondial plus interconnecté, plus résilient et tourné vers l’avenir. ‘Transformer demain’ n’est pas seulement un thème, c’est un appel à l’action, aligné sur les ambitions de l’Agenda économique D33 de Dubaï visant à promouvoir la finance durable et l’innovation à l’échelle mondiale. »

De son côté, Eddie Yue, directeur général de la HKMA, a souligné : « La Conférence conjointe sur la finance climatique constitue une nouvelle étape dans le renforcement du corridor Asie–Moyen-Orient, favorisant les flux de capitaux et de connaissances pour soutenir le développement durable de nos régions et au-delà. Nous sommes impatients de renforcer davantage notre collaboration avec la DFSA, dans le domaine de la finance climatique et d’autres secteurs. »

L’événement comprendra un entretien entre Mark Steward et Darryl Chan, directeur général adjoint de la HKMA, consacré au rôle de l’innovation technologique, des cadres réglementaires et de la coopération intersectorielle dans le développement de la finance climatique. Les discussions porteront sur les moyens d’orienter les capitaux vers des projets durables et d’accélérer la transition mondiale vers la neutralité carbone.

Des experts internationaux participeront également à des tables rondes sur des thèmes tels que les opportunités de verdissement du corridor Asie–Moyen-Orient et le rôle de la tokenisation dans la transition mondiale.

La conférence présentera en outre les résultats d’une étude conjointe DFSA–HKMA sur le rôle de la dette durable dans la mobilisation de la finance climatique dans les marchés émergents, soulignant la contribution essentielle des deux institutions à la construction d’un système financier mondial plus vert et inclusif.