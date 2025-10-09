L’Université de New York à Abou Dhabi établit l’Institut pour la compétitivité financière mondiale

ABOU DHABI, 9 octobre 2025 (WAM) – La Stern School of Business de l’Université de New York à Abou Dhabi (Stern at NYUAD) a annoncé la création de l’Institut pour la compétitivité financière mondiale, une nouvelle initiative de recherche qui utilisera la science des données pour étudier et classer les centres financiers internationaux (IFC) à travers le monde.

L’institut sera implanté au sein de Stern at NYUAD, un choix stratégique motivé par la position géographique d’Abou Dhabi, au carrefour de plusieurs régions moteurs de la croissance économique mondiale de demain.

L’Institut pour la compétitivité financière mondiale rassemblera une équipe internationale d’experts et de conseillers, et bénéficiera du soutien de Ray Dalio, investisseur de renom et fondateur de Bridgewater Associates, reconnu pour ses décennies de recherche sur les dynamiques économiques mondiales. Sa participation reflète l’ambition de l’institut de devenir une référence mondiale dans l’étude de la finance internationale.

L’institut mènera des recherches approfondies sur l’évolution de l’ordre économique mondial, en se concentrant particulièrement sur le rôle et la performance des centres financiers internationaux. Grâce à l’utilisation d’outils de data science avancés, il analysera et classera les IFC à travers le monde, offrant une évaluation inédite de leur compétitivité, de leur influence et de leur contribution aux marchés mondiaux.

Ahmed Jasim Al Zaabi, président du Département du développement économique d’Abou Dhabi (ADDED), a salué cette initiative en déclarant :

« Nous nous félicitons de la décision historique de la Stern School of Business à NYU Abu Dhabi d’établir l’Institut pour la compétitivité financière mondiale à Abou Dhabi. Cet institut représente une étape déterminante dans l’application de la science des données à l’évaluation objective des centres financiers mondiaux. »

De son côté, Rob Salomon, doyen de la Stern School of Business à NYUAD, a souligné que la création de l’institut s’inscrit pleinement dans la mission de Stern, qui consiste à enseigner, rechercher et débattre de sujets essentiels à la croissance et au développement économiques mondiaux.

L’institut publiera son premier indice mondial de compétitivité des centres financiers lors du Global Markets Summit, qui se tiendra dans le cadre de l’Abu Dhabi Finance Week (ADFW), à partir du 8 décembre 2025 aux Émirats arabes unis.