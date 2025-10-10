La police de Charjah dévoile une flotte de patrouilles intelligentes pour renforcer la rapidité d’intervention

CHARJAH, 10 octobre 2025 (WAM) – Le général-major Abdullah Mubarak bin Amer, commandant en chef de la Police de Charjah, a inauguré la nouvelle flotte de patrouilles et d’agents de circulation, dotée de technologies de pointe destinées à renforcer l’efficacité des opérations de terrain.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la Police de Charjah pour garantir la sécurité de la communauté, améliorer la sécurité routière et renforcer la capacité de réaction rapide en cas d’urgence.

La visite d’inspection a permis de découvrir plusieurs véhicules intelligents modernisés dans le cadre d’une nouvelle phase visant à renforcer la sécurité dans l’ensemble de l’émirat. Ces patrouilles se distinguent par leurs systèmes technologiques avancés, incluant des réseaux de communication modernes et des outils performants pour la réception des signalements et l’analyse des données de terrain, permettant ainsi une prise de décision plus rapide et une intervention immédiate en cas d’incident.

Le général-major bin Amer a exprimé sa profonde gratitude à Son Altesse le cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Charjah, pour son soutien constant, qui constitue un pilier essentiel du renforcement de la sécurité et de la qualité de vie dans l’émirat.

Il a également adressé ses remerciements à Son Altesse le cheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, prince héritier et vice-souverain de Charjah, pour son suivi permanent et son appui continu aux efforts visant à moderniser et développer le système de sécurité.

Pour sa part, le brigadier Khalid Al Kay, directeur du Département de la circulation et des patrouilles, a souligné que cette mise à niveau de la flotte s’inscrit dans un plan stratégique global de modernisation des opérations policières. Ces nouvelles patrouilles représentent une étape majeure dans la préparation technique, offrant des systèmes intelligents qui permettent aux agents d’intervenir plus rapidement et d’améliorer les délais de réponse, contribuant ainsi directement au renforcement de la sécurité communautaire.