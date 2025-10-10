UAE Team Emirates-XRG remporte pour la troisième année consécutive le titre mondial UCI n°1

ABOU DHABI / ROME, 10 octobre 2025 (WAM) – L’équipe UAE Team Emirates-XRG a remporté pour la troisième année consécutive le titre mondial UCI World n°1, après une saison exceptionnelle marquée par 91 victoires avant même la dernière course de l’année.

Le Slovène Tadej Pogačar, chef de file de l’équipe, a de nouveau brillé par sa régularité et son style offensif, établissant de nouveaux standards dans le cyclisme mondial. Une cinquième victoire à Il Lombardia viendrait couronner une saison déjà remarquable, marquant son 19ᵉ succès personnel et la 92ᵉ victoire de l’équipe.

Les coureurs du UAE Team Emirates-XRG prendront le départ de la 199ᵉ édition d’Il Lombardia samedi, sur un parcours exigeant de 241 kilomètres entre Côme et Bergame, comportant plus de 4 400 mètres de dénivelé.

Jeudi après-midi, le Mexicain Isaac del Toro a décroché sa 15ᵉ victoire de la saison en s’imposant au Gran Piemonte sous les couleurs de UAE Team Emirates-XRG. Parti seul à 17,6 kilomètres de l’arrivée, il a résisté jusqu’à la ligne, offrant à son équipe un nouveau triomphe éclatant.

Cette nouvelle performance confirme la domination mondiale du UAE Team Emirates-XRG, symbole de l’excellence sportive et de la constance du cyclisme émirien sur la scène internationale.