L’initiative « Sharjah Next » débutera le 29 octobre

CHARJAH, 10 octobre 2025 (WAM) – SPARK a annoncé le lancement de sa série « Sharjah Next », dont le premier événement, intitulé « Sharjah Next : Healthcare », se tiendra les 29 et 30 octobre 2025.

Placée sous le thème « La recherche et le développement dans le secteur de la santé », cette première édition rassemblera des responsables gouvernementaux, des chercheurs universitaires, des experts médicaux et des acteurs de l’industrie pour explorer l’avenir des technologies de la santé.

Organisé dans les espaces de SPARK, notamment son amphithéâtre en plein air, l’événement vise à connecter les innovateurs médicaux, les startups, les entreprises biotechnologiques, les régulateurs et les investisseurs, tout en mettant en valeur la montée en puissance de Charjah comme centre régional des sciences et de l’innovation.

Selon Hussain Al Mahmoudi, directeur général de SPARK, le choix du thème de la santé pour cette première édition découle de l’importance mondiale du secteur et de son rôle central dans la stratégie de croissance à long terme du centre.

Il a déclaré : « Le secteur de la santé est aujourd’hui l’un des plus dynamiques au monde, porté par l’innovation technologique. Pour inaugurer la série ‘Sharjah Next’, nous avons choisi ce thème, qui constitue l’un des piliers essentiels de l’écosystème d’innovation de SPARK. Nous invitons l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de la santé à participer à cet événement transformateur. »

Le forum, d’une durée de deux jours, proposera des conférences plénières, des tables rondes interactives et des ateliers spécialisés, favorisant la coopération entre la recherche, la technologie et les applications médicales.

Le programme s’articulera autour de trois piliers scientifiques principaux : Le cerveau, qui explorera les avancées en neurosciences et dans le traitement des troubles cognitifs, notamment grâce à l’intelligence artificielle, à la neuroplasticité et aux interfaces cerveau-ordinateur.

Le système cardiovasculaire et métabolique, qui mettra en lumière les progrès de la médecine moléculaire, des thérapies de précision et du suivi numérique de la santé.

Le corps humain, qui présentera les diagnostics et thérapies de nouvelle génération – tels que les immunothérapies contre le cancer et les plateformes innovantes d’administration de médicaments – tout en abordant les enjeux éthiques liés aux évolutions technologiques rapides.

La structure de l’événement adopte une approche intégrée, combinant profondeur scientifique et applications pratiques. La séance d’ouverture établira la vision stratégique du forum, suivie de sessions thématiques et d’ateliers interactifs visant à transformer les découvertes scientifiques en solutions concrètes.

Des espaces d’exposition et de réseautage permettront de faciliter le transfert technologique, le développement de partenariats et les opportunités d’investissement dans le domaine de la santé.

Le forum s’appuiera sur des collaborations avec plusieurs partenaires clés, dont le groupe BEEAH, le Jawaher Boston Medical District, Medcare Hospitals & Medical Centres, les Services de santé des Émirats, l’Autorité de la santé de Charjah et l’Hôpital universitaire de Charjah.

Des partenariats universitaires avec l’Université de Charjah et l’Université américaine de Charjah viendront renforcer la dimension scientifique et éducative du programme, assurant une synergie entre la recherche académique et l’innovation industrielle.