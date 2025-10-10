Reem Al Hashimy participe à une réunion de haut niveau à Paris consacrée à la mise en œuvre du plan de paix américain

PARIS, 10 octobre 2025 (WAM) – Reem Al Hashimy, ministre d’État à la coopération internationale, a représenté les Émirats arabes unis lors de la réunion de haut niveau convoquée par la République française pour discuter de la mise en œuvre du plan de paix du président américain Donald Trump.

La réunion, tenue à Paris le 9 octobre sous la présidence d’Emmanuel Macron, président de la République française, a rassemblé les ministres des Affaires étrangères d’Égypte, d’Allemagne, d’Italie, de Jordanie, du Royaume-Uni, de Turquie, du Qatar et d’Arabie saoudite, ainsi que le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et des représentants du Canada, d’Indonésie et du Pakistan.

Dans son intervention, Reem Al Hashimy a salué le leadership décisif du président Donald Trump et félicité les efforts de médiation inlassables de l’Égypte, de la Turquie et du Qatar. Elle a accueilli favorablement la percée représentée par le cessez-le-feu, soulignant l’importance de saisir cette occasion historique pour instaurer une paix durable.

La ministre a appelé à une unité soutenue entre les partenaires régionaux et internationaux pour appuyer pleinement la mise en œuvre du plan du président Trump, notamment à travers le lancement d’initiatives urgentes de transition, de stabilisation et de reconstruction à Gaza.

Reem Al Hashimy a mis en avant le rôle humanitaire majeur des Émirats arabes unis à Gaza, avec 1,8 milliard de dollars d’aide fournie depuis le début du conflit. Ce soutien comprend des aides vitales et médicales acheminées par plus de 8 000 camions, le traitement hospitalier de près de 75 000 patients, ainsi que l’exploitation de six usines de dessalement fournissant deux millions de gallons d’eau potable par jour.

Elle a affirmé que les Émirats arabes unis sont prêts à intensifier considérablement ces efforts dans la période à venir. Cela inclut : l’extension des réseaux d’eau et l’ajout de nouveaux points de distribution ; l’augmentation du nombre de boulangeries à 50 et de cuisines communautaires à plus de 100, produisant environ 25 000 tonnes de denrées alimentaires par mois ; le renforcement de l’aide médicale, notamment par de nouvelles livraisons de fournitures, des campagnes de vaccination et des cliniques de soins maternels ;

et, à l’approche de l’hiver, le déploiement accru de tentes, de caravanes et d’abris.

En marge de la réunion, la ministre Al Hashimy a participé à une rencontre des ministres arabes des Affaires étrangères avec le président Emmanuel Macron, avant de tenir des entretiens bilatéraux avec ses homologues d’Égypte, de France, d’Italie, de Jordanie, du Qatar et du Royaume-Uni, afin de renforcer la coordination diplomatique et le soutien humanitaire en faveur du peuple palestinien.