Les Douanes d’Abou Dhabi et Maersk signent un accord pour renforcer la facilitation du commerce

LONDRES, 10 octobre 2025 (WAM) – Abu Dhabi Customs et Maersk Global Trade & Customs Consulting ont signé un accord de coopération stratégique visant à renforcer la gestion des frontières, à accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement et à améliorer l’efficacité et la compétitivité de l’écosystème commercial et logistique d’Abou Dhabi.

La cérémonie de signature, organisée en marge du Forum Abu Dhabi–Londres Business Connect, s’est tenue en présence d’Ahmed Jasim Al Zaabi, président du Département du développement économique d’Abou Dhabi (ADDED). L’accord a été signé par Rashed Lahej Al Mansoori, directeur général des douanes d’Abou Dhabi, et le Dr Lars Karlsson, directeur mondial du commerce et des services douaniers chez Maersk.

Ce partenariat stratégique s’inscrit dans la vision d’Abu Dhabi Customs consistant à développer des solutions intelligentes intégrées soutenant son concept d’« Invisible Customs », tout en s’appuyant sur l’expertise mondiale de Maersk dans le domaine du commerce international et de l’innovation douanière.

L’accord prévoit la conception et la mise en œuvre de solutions de modernisation douanière de nouvelle génération, comprenant : le renforcement de la gestion coordonnée des frontières, le développement d’un modèle innovant de « corridor commercial numérique de confiance », et la mise en place d’un cadre complet de conformité douanière pour les courtiers agréés.

Rashed Al Mansoori a déclaré : « Cet accord reflète l’engagement des Douanes d’Abou Dhabi à façonner l’avenir de l’administration douanière grâce à l’innovation et à des partenariats stratégiques. En collaborant avec Maersk, nous visons à établir une nouvelle référence mondiale en matière d’efficacité de gestion frontalière, à faciliter les échanges commerciaux et à consolider la position d’Abou Dhabi comme une plateforme commerciale internationale de premier plan. »

De son côté, le Dr Lars Karlsson a affirmé : « Nous sommes honorés de collaborer avec Abu Dhabi Customs dans le cadre de cette initiative visionnaire. Ensemble, nous concevrons et mettrons en œuvre des solutions innovantes qui amélioreront la performance opérationnelle et la conformité tout en bâtissant des chaînes d’approvisionnement résilientes et durables. »

Ce partenariat marque une étape clé dans la transformation du système douanier d’Abou Dhabi vers un écosystème de nouvelle génération fondé sur l’innovation. Il consolide la position de l’émirat comme leader mondial du commerce et de la logistique, tout en renforçant la gouvernance, en favorisant les opérations fondées sur les données et en garantissant un commerce transfrontalier fluide et sécurisé.