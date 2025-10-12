Les Émirats arabes unis poursuivent leur engagement humanitaire envers le peuple palestinien deux ans après le lancement de la campagne « Compassion pour Gaza »

ABOU DHABI, 12 octobre 2025 (WAM) – Deux ans après le lancement de la campagne « Compassion pour Gaza », les Émirats arabes unis réaffirment leur engagement constant en faveur du peuple palestinien touché par la guerre dans la bande de Gaza. Depuis octobre 2023, le pays a multiplié les initiatives humanitaires et diplomatiques visant à alléger les souffrances des civils et à soutenir les efforts internationaux pour mettre fin au conflit.

Au cours des deux dernières années, les Émirats arabes unis ont mené d’intenses démarches diplomatiques, tant au niveau régional qu’international, pour mettre fin à la guerre à Gaza. Ils ont œuvré à mobiliser le plus large soutien mondial possible en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et d’un accès sans entrave à l’aide humanitaire.

Les Émirats ont salué les décisions de plusieurs pays reconnaissant l’État de Palestine, estimant que ces positions traduisent la montée du soutien international aux droits légitimes du peuple palestinien. Ils ont également accueilli favorablement l’accord conclu sur la première phase du cadre de cessez-le-feu à Gaza, annoncé jeudi dernier, espérant qu’il constituera une étape positive vers la fin des souffrances humanitaires dans le territoire.

Au cours des deux dernières années, les Émirats arabes unis se sont affirmés comme le principal donateur d’aide humanitaire à Gaza, leurs contributions représentant 44 % du total de l’aide internationale reçue, selon les rapports des Nations unies.

Grâce à l’« Opération Chevalier Galant 3 », les Émirats ont assuré la continuité de leur soutien humanitaire par voies terrestre, maritime et aérienne. Le volume total de l’aide fournie depuis le début de l’opération jusqu’au 14 septembre dernier dépasse 90 000 tonnes, pour une valeur estimée à 1,8 milliard de dollars.

Outre les convois terrestres et les navires, les Émirats ont mené 81 opérations de largage aérien dans le cadre de l’opération « Oiseaux de la Bienfaisance », au cours desquelles plus de 4 076 tonnes de vivres et de fournitures essentielles ont été parachutées sur Gaza.

Sécurité alimentaire et initiatives durables

Les Émirats arabes unis ont contribué à alléger la faim et la soif qui frappent durement la population palestinienne en lançant des initiatives durables sur le terrain, telles que l’envoi de boulangeries automatiques à l’intérieur de la bande de Gaza, ainsi que la fourniture de farine et d’autres produits nécessaires au fonctionnement de plus de 50 boulangeries de campagne produisant du pain quotidiennement.

Ils ont également soutenu le fonctionnement de cuisines communautaires et d’une cinquantaine de soupes populaires offrant des repas chauds chaque jour aux familles sinistrées. Par l’intermédiaire du Croissant-Rouge des Émirats, le pays a mis en œuvre, durant le mois de Ramadan dernier, un vaste programme d’iftars comprenant la distribution de 13 millions de repas, la fourniture de vivres à 44 soupes populaires bénéficiant à plus de deux millions de personnes, ainsi qu’à 17 boulangeries desservant plus de 3,12 millions de bénéficiaires.

Face à la grave pénurie d’eau qui menace la vie de plus de deux millions de Palestiniens, les Émirats ont inauguré un projet de canalisation reliant les stations de dessalement émiriennes situées sur le territoire égyptien à la bande de Gaza, une initiative majeure visant à fournir de l’eau potable à des dizaines de milliers de familles.

Long de 7,5 kilomètres, le plus vaste réseau d’adduction d’eau émirien produit environ deux millions de gallons par jour et approvisionne plus d’un million de personnes. Il a été relié au réservoir d’Al-Buraq à Khan Younès, d’une capacité de 5 000 m³, afin d’étendre la distribution à d’autres zones.

Les Émirats ont également lancé plusieurs projets de forage et de maintenance de puits d’eau potable, de réhabilitation de réseaux d’assainissement et d’envoi de nombreux camions-citernes destinés au transport d’eau douce.

Les Émirats arabes unis ont apporté un soutien déterminant au secteur de la santé à Gaza, contribuant à éviter son effondrement complet. L’hôpital de campagne émirien, opérationnel depuis décembre 2023, continue de fournir des soins médicaux aux habitants de la bande, grâce à des équipes spécialisées et à des volontaires hautement qualifiés.

À travers cet hôpital, les Émirats ont lancé une initiative humanitaire inédite visant à poser des prothèses pour les personnes amputées, afin de favoriser leur rééducation et leur retour à une vie normale.

Les Émirats ont également déployé un hôpital flottant au large des côtes d’Al-Arich, en Égypte, pour offrir un soutien médical aux Palestiniens. Ce navire-hôpital comprend une équipe médicale et administrative pluridisciplinaire, couvrant notamment les domaines de l’anesthésie, de la chirurgie générale, de l’orthopédie et des urgences, en plus du personnel infirmier.

Sous la direction du Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que Dieu le préserve, les Émirats poursuivent le transfert de cas médicaux critiques vers leur territoire afin d’y recevoir les traitements nécessaires. Cette initiative inclut 1 000 enfants palestiniens blessés et 1 000 patients atteints de cancer. À ce jour, environ 2 785 personnes, patients et accompagnants, ont été transportées vers les Émirats arabes unis pour y bénéficier de soins.

L’aide médicale fournie par les Émirats à la bande de Gaza comprend divers types de médicaments, d’équipements et de véhicules d’ambulance. De plus, les Émirats, en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont mis en œuvre une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite ayant permis d’immuniser plus de 640 000 enfants palestiniens.