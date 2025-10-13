L’approche à long terme des Émirats arabes unis propulse leur leadership en matière d’intelligence artificielle : Omar Al Olama

DUBAÏ, 13 octobre 2025 (WAM) – Omar Sultan Al Olama, ministre d’État chargé de l’Intelligence artificielle, de l’Économie numérique et des Applications du travail à distance, a affirmé que les Émirats arabes unis ont commencé à investir dans l’intelligence artificielle dès 2008, lorsque l’émirat d’Abou Dhabi finançait déjà les entreprises mondiales spécialisées dans les puces électroniques et les technologies émergentes.

Il a déclaré : « Nous pensons en cycles de plusieurs décennies. Personne ne s’attendait à ce que nous devenions un acteur clé dans le domaine de l’IA, mais contre toute attente, nous prouvons aujourd’hui que c’est possible. »

Ses propos ont été tenus à l’occasion de l’événement “Expand North Star”, organisé par GITEX GLOBAL et accueilli par la Chambre de l’économie numérique de Dubaï, qui célèbre cette année son dixième anniversaire en tant que l’un des plus grands rassemblements mondiaux de startups et d’investisseurs. L’événement se tient jusqu’au 15 octobre à Dubai Harbour.

Al Olama a ajouté : « Nous ne prétendons pas tout savoir, mais nous écoutons et apprenons. Ceux qui viennent aux Émirats arabes unis pour partager leur expertise trouveront une oreille attentive et un engagement réel à mettre leurs conseils en pratique. »

Lors d’une session sur l’avenir numérique, Hatem Dowidar, directeur général du groupe e&, a souligné la nécessité d’une gouvernance rigoureuse de l’intelligence artificielle pour assurer l’intégrité et la confidentialité des données, tout en mettant en avant le potentiel de la 5.5G pour stimuler de nouveaux modèles économiques.

Parmi les entreprises émiriennes participantes, Presight, société du groupe G42, a présenté les premiers résultats de son programme d’accélération Presight AI-Startup Accelerator, le premier du genre dans la région. Son directeur général, Thomas Pramotedham, a déclaré : « Les Émirats arabes unis et Abou Dhabi sont devenus la capitale mondiale de l’IA. Nous offrons à nos startups un écosystème complet associant expertise, technologie et opportunités commerciales réelles. »

Le Dr Mohamed Al Kuwaiti, chef de la cybersécurité du gouvernement des Émirats arabes unis, a souligné l’importance de la sécurité numérique dans l’écosystème entrepreneurial, affirmant : « La cybersécurité est au cœur de notre transformation numérique, qui reste centrée sur l’humain et la protection de nos infrastructures critiques. »

Avec la participation de 180 pays, l’édition 2025 d’Expand North Star enregistre une affluence sans précédent. Le Brésil, à travers l’agence ApexBrasil, est le premier partenaire pays de l’événement, avec 55 startups spécialisées dans l’intelligence artificielle et la fintech.

Cette édition présente également plus de 40 entreprises “licornes”, dont PsiQuantum (États-Unis), talabat (Koweït) et Andalusia Labs (EAU), illustrant le dynamisme des écosystèmes technologiques mondiaux.

Réunissant les plus grands investisseurs, entrepreneurs et décideurs publics et privés, l’événement vise à stimuler la croissance des startups et à renforcer la position des Émirats arabes unis comme capitale mondiale de l’innovation, dans le cadre de l’initiative nationale « Les Émirats : capitale mondiale des startups », qui prévoit la création de 30 000 emplois d’ici 2030 et dix nouvelles licornes d’ici 2031.