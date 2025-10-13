Les Émirats arabes unis préparent un navire humanitaire pour Gaza dans le cadre de l’opération « Chivalrous Knight 3 »

ABOU DHABI, 13 octobre 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont entamé la préparation du « Navire humanitaire des Émirats », dans le cadre de l’opération « Chivalrous Knight 3 », afin d’acheminer une aide vitale au peuple palestinien frère et de répondre aux besoins urgents dans la bande de Gaza.

Cette initiative, mise en œuvre en coopération avec plusieurs organisations humanitaires et caritatives nationales, illustre les efforts concertés déployés par le pays pour fournir une assistance de secours rapide et coordonnée au profit du peuple palestinien.

Elle s’inscrit dans la continuité des efforts humanitaires constants des Émirats arabes unis en faveur de Gaza et traduit l’engagement indéfectible du pays à garantir une vie digne au peuple palestinien frère.

L’opération « Chevalier Galant 3 » reflète la vision humanitaire profondément enracinée des Émirats arabes unis, fondée sur la solidarité, la compassion et la coopération internationale, en tendant la main aux populations dans le besoin et aux personnes touchées par les crises, en partenariat avec les institutions caritatives et humanitaires du pays.