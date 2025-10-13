Les Émirats arabes unis allouent 10 millions de dollars pour renforcer l’adaptation aux catastrophes naturelles en Asie et dans le Pacifique

ABOU DHABI, 13 octobre 2025 (WAM) – Sur directives de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président de l’État, qu’Allah le préserve, les Émirats arabes unis ont annoncé, par l’intermédiaire de l’Agence émirienne pour l’aide internationale, l’allocation de 10 millions de dollars américains en faveur de l’Emirates Nature-WWF, en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature (WWF), afin de lancer le Programme de renforcement de la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles en Asie et dans le Pacifique.

L’annonce a été faite lors de la quatrième journée du Congrès mondial de la nature 2025, organisé à Abou Dhabi par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) du 9 au 15 octobre, sous le thème « Intensifier les efforts pour préserver la nature ». Ce programme conjoint entre le WWF et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vise à mobiliser des solutions fondées sur la nature pour renforcer la capacité des communautés à faire face aux risques naturels, améliorer leur préparation et développer des sources de revenus durables.

Conçu en partenariat avec des acteurs locaux et internationaux, ce programme stratégique entend maximiser l’impact et améliorer les conditions de vie des communautés bénéficiaires. Son lancement s’appuie sur le financement initial des Émirats arabes unis, d’un montant de 10 millions de dollars, destiné à attirer des contributions supplémentaires de partenaires publics et privés, ainsi que de donateurs institutionnels, dans le cadre de leur responsabilité sociale, afin d’élargir la portée et la durabilité du programme.

Son Excellence Dr Tarek Ahmed Al Ameri, président de l’Agence émirienne pour l’aide internationale, a souligné le rôle mondial pionnier des Émirats arabes unis dans le renforcement de l’action humanitaire et environnementale, en cohérence avec la vision éclairée de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, axée sur l’investissement dans la prévention, la préparation et la résilience communautaire face aux catastrophes naturelles.

Il a également insisté sur l’importance du partenariat stratégique entre l’Emirates Nature-WWF et le Fonds mondial pour la nature, qui traduit la transition du modèle humanitaire traditionnel – centré sur la réponse d’urgence – vers une approche proactive axée sur la préparation, la résilience et la durabilité. Ce partenariat, a-t-il ajouté, permettra aux pays vulnérables aux catastrophes naturelles de mieux s’adapter et de se redresser plus rapidement lors de crises ou de conditions climatiques extrêmes.

De son côté, Leila Mostafa Abdullatif, directrice générale de l’Emirates Nature-WWF, a déclaré que cet engagement reflète la conviction de la direction des Émirats arabes unis selon laquelle la véritable résilience réside dans le renforcement des capacités des communautés à anticiper et à s’adapter aux catastrophes naturelles.

Elle a rappelé que l’organisation œuvre depuis 25 ans, en partenariat avec le WWF, à la protection de la nature et à l’autonomisation des populations, en collaborant étroitement avec les autorités locales et les institutions internationales. Elle a ajouté que l’association continuera à soutenir les efforts mondiaux des Émirats arabes unis pour renforcer les capacités naturelles des communautés et promouvoir des sources de revenus alternatives, dans le cadre de la vision nationale visant à bâtir un avenir sûr et durable pour tous.

Kirsten Schuijt, directrice générale du Fonds mondial pour la nature (WWF), a déclaré que « la nature constitue l’un des plus puissants alliés de l’humanité pour réduire les risques liés aux catastrophes naturelles ». Elle a expliqué que le programme permettra, grâce à la restauration des écosystèmes essentiels – des mangroves aux montagnes –, de protéger les populations, soutenir leurs moyens de subsistance et renforcer leur sécurité et leur adaptation, tout en préservant à la fois l’environnement et la vie humaine.

Pour sa part, Nina Stoiljkovic, secrétaire générale adjointe de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a salué le soutien émirien en tant que levier essentiel pour sauver des vies et réduire les pertes humaines et économiques. Elle a souligné que le renforcement des capacités communautaires avant la survenue de catastrophes est la clé d’une réponse plus efficace et plus durable.

Le Programme de renforcement de la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles repose sur trois axes principaux :

Restaurer les systèmes naturels protecteurs, tels que les mangroves et les récifs coralliens ; Soutenir des sources de revenus durables, en accompagnant les agriculteurs, pêcheurs et petites entreprises à travers des initiatives telles que l’écotourisme ; Renforcer la préparation communautaire, notamment par le développement de systèmes d’alerte précoce et de cadres locaux de réduction des risques.

La première phase du programme sera déployée aux Philippines, en Indonésie, à Fidji et aux Îles Salomon.