Ouverture du GITEX Global 2025 à Dubaï

DUBAÏ, 13 octobre 2025 (WAM) – Le GITEX Global 2025, le plus grand salon mondial consacré à la technologie et à l’intelligence artificielle, a ouvert ses portes aujourd’hui au Dubai World Trade Centre, réunissant plus de 6 800 exposants dans une édition exceptionnelle marquée par l’essor mondial de l’intégration de l’intelligence artificielle, de la convergence informatique et de la gouvernance numérique.

Cette édition, la plus ambitieuse de l’histoire du salon, présente le plus vaste programme dédié à l’intelligence artificielle jamais organisé, avec la participation de figures mondiales de premier plan et des acteurs majeurs du secteur technologique international.

Parmi les entreprises phares figurent Alibaba Cloud, AMD, AWS, Dell, e&, G42, Google, HPE, Huawei, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, Siemens et Snowflake, auxquelles se joignent de nouveaux participants tels que Cerebras, Datadog, Mitsubishi, Qualcomm, Rittal, ServiceNow, Tata Electronics, Telecom Italia et Tenstorrent, venus présenter leurs dernières innovations de pointe.

L’événement explore la manière dont les avancées en intelligence artificielle, en informatique quantique, en biotechnologie et en technologies durables transforment les infrastructures mondiales et redéfinissent les dynamiques de croissance économique.

L’organisation du GITEX Global 2025 illustre le rôle de premier plan de Dubaï dans la promotion de la transformation technologique mondiale et confirme la position des Émirats arabes unis en tant que centre international de l’innovation numérique et de l’intelligence artificielle.

L’événement, devenu une plateforme incontournable pour les gouvernements, les entreprises et les investisseurs, témoigne de la vision stratégique des Émirats arabes unis visant à accélérer la transition numérique mondiale et à renforcer la coopération internationale dans les domaines des technologies émergentes et de l’économie du savoir.