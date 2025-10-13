Le Parc de recherche, de technologie et d’innovation adopte une nouvelle identité de marque

CHARJAH, 13 octobre 2025 (WAM) – Le Parc de recherche, de technologie et d’innovation de Charjah (SRTIP) a annoncé la refonte de son identité institutionnelle et l’adoption d’une nouvelle marque unifiée sous le nom de « SPARK », qui devient désormais son appellation officielle.

Cette initiative remplace les précédentes dénominations, telles que SRTI Park ou SRTIP, et marque un tournant stratégique visant à renforcer la clarté et la cohérence de la communication du parc, en harmonie avec la réputation croissante de l’émirat de Charjah en tant que centre mondial de l’innovation et de la recherche.

Hussain Al Mahmoudi, directeur général du Parc de recherche, de technologie et d’innovation de Charjah, a indiqué que cette mise à jour s’inscrit dans le cadre d’une vision stratégique élargie, destinée à consolider l’identité institutionnelle du parc et à l’associer à son parcours de développement continu.

Il a déclaré : « Nous entamons une phase décisive de l’évolution du parc, centrée sur la consolidation de son rôle en tant que moteur clé de la recherche et de l’innovation dans la région. La nouvelle identité reflète cette transformation et unifie notre communication avec nos partenaires locaux et internationaux autour d’une vision cohérente, incarnant notre ambition de devenir une destination mondiale pour l’innovation et le savoir. »

La nouvelle identité traduit l’engagement du parc à favoriser l’innovation dans tous les domaines de son activité, notamment en matière de communication, de positionnement et d’identité visuelle, conformément à sa mission visant à bâtir un écosystème interconnecté entre le savoir, la technologie et la créativité.

Grâce à cette évolution, le Parc de recherche, de technologie et d’innovation de Charjah rejoint les rangs des grandes institutions mondiales telles que Meta, Accenture et Airbnb, qui ont modernisé leurs identités afin de refléter leur développement et de renforcer leur proximité avec leurs publics et leurs missions.