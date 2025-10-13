K2 dévoile l’avenir de l’autonomie au GITEX GLOBAL 2025

DUBAÏ, 13 octobre 2025 (WAM) – La société K2, entreprise publique basée à Abou Dhabi et spécialisée dans les technologies avancées, a fait ses débuts lors du GITEX GLOBAL 2025, le plus grand salon mondial consacré à la technologie, à l’intelligence artificielle et aux startups, en présentant sa gamme la plus complète d’innovations autonomes à ce jour.

Pour la première fois, K2 expose un écosystème complet d’automatisation intelligente, comprenant des véhicules autonomes de transport et de livraison développés par AUTOGO, filiale du groupe. Ces systèmes, passés du concept à la phase d’essais routiers en seulement six mois, marquent une étape majeure pour la mobilité intelligente à Abou Dhabi.

Le stand de K2 présente également Sam, le robot humanoïde, conçu spécialement pour le GITEX 2025. Ce robot interagit avec les visiteurs et leur offre la mascotte exclusive « Kbubu », symbole de la fusion entre technologie, créativité et culture propre à K2.

L’exposition inclut aussi « Over The Moon », un concept de café entièrement automatisé où des robots baristas préparent des boissons haut de gamme sans intervention humaine. Parallèlement, plusieurs robots autonomes circulent dans le pavillon de K2, démontrant comment l’intelligence artificielle et la robotique peuvent coexister harmonieusement dans les environnements humains.

Parmi les innovations exposées figure également Magnus RAAD, un véhicule de commandement et de lutte contre les incendies spécialement conçu pour l’Autorité de la défense civile d’Abou Dhabi, présenté au sein du pavillon du gouvernement d’Abou Dhabi.

Sean Teo, directeur général de K2, a déclaré : « Nos innovations ne représentent pas seulement une avancée technologique, mais une étape vers un avenir guidé par l’impact, l’adaptabilité et le développement humain. La robotique et l’intelligence artificielle redéfinissent notre quotidien et améliorent le monde qui nous entoure. Chez K2, nous cherchons à permettre aux humains et aux robots d’atteindre ensemble de nouveaux sommets. »

De son côté, Waleed Al Blooshi, directeur de la communication de K2, a affirmé : « GITEX GLOBAL constitue une plateforme mondiale pour démontrer comment l’innovation peut servir les populations, dynamiser les secteurs économiques et créer des opportunités pour la prochaine génération. La seule façon de prédire l’avenir est de le construire – et c’est précisément ce que nous faisons à GITEX : donner vie à l’avenir. »