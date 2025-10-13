L’équipe UAE Team Emirates-XRG remporte la première édition de la course Valdengo–Oropa en Italie

VALDENGO (Italie), 13 octobre 2025 (WAM) – Le coureur britannique Adam Yates a une nouvelle fois brillé sous les couleurs de l’équipe UAE Team Emirates-XRG, en remportant la première édition de la course italienne Valdengo–Oropa, également connue sous le nom de Trophée Tessile & Moda. Yates s’est imposé au terme d’une arrivée spectaculaire au sommet du sanctuaire d’Oropa.

Cette victoire survient une semaine seulement après son succès à la Coppa Agostoni, confirmant l’excellente forme du grimpeur émirien d’adoption en cette fin de saison. Sur un parcours exigeant de 170 kilomètres, Yates a dominé la dernière ascension grâce à une stratégie d’équipe parfaitement orchestrée, mêlant l’expérience des coureurs aguerris à la fougue des jeunes talents.

Parmi les éléments clés de cette réussite figurent Enea Sambinello, Mateo Pablo Ramírez et Adrià Pericas, dont les efforts tactiques ont ouvert la voie au triomphe du leader britannique, face à une concurrence relevée composée des meilleurs cyclistes européens.

Cette nouvelle victoire renforce la position de UAE Team Emirates-XRG comme l’une des équipes les plus performantes du circuit international, illustrant le fruit d’une préparation méthodique et d’une cohésion exemplaire entre coureurs et encadrement.