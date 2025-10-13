Les présidents des Émirats arabes unis et de Chypre examinent les relations bilatérales et les évolutions régionales

ABOU DHABI, 13 octobre 2025 (WAM) – Son Altesse le président Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, s’est entretenu par téléphone avec Son Excellence Nikos Christodoulides, président de la République de Chypre, afin d’examiner les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer, notamment dans les domaines économique et du développement durable.

Au cours de la conversation, les deux dirigeants ont également abordé plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont les récents développements au Moyen-Orient et l’accord visant à mettre en œuvre un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Ils ont souligné l’importance pour toutes les parties de respecter pleinement le cessez-le-feu, afin de mettre un terme aux souffrances humanitaires et de permettre l’acheminement rapide, intensif et sécurisé de l’aide humanitaire à la population de Gaza, sans entrave.

Les deux chefs d’État ont en outre insisté sur la nécessité de consolider cet accord comme une étape essentielle vers une paix globale et durable, fondée sur la solution à deux États, garantissant la sécurité et la stabilité régionales au bénéfice de tous les peuples et pays de la région.