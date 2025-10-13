Le ministère des Affaires étrangères et le Département judiciaire d’Abou Dhabi activent la liaison numérique pour la certification des contrats de mariage

ABOU DHABI, 13 octobre 2025 (WAM) – Le Département judiciaire d’Abou Dhabi (ADJD) et le ministère des Affaires étrangères (MoFA) ont signé un protocole d’accord visant à activer la liaison électronique et numérique entre les deux entités, permettant ainsi au ministère de certifier électroniquement les contrats de mariage émis par le Département judiciaire via son site internet et son application intelligente.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à simplifier les procédures administratives et à offrir des services intelligents intégrés, en soutien aux objectifs du Programme “Zéro bureaucratie gouvernementale”.

Le nouveau système permet aux usagers d’effectuer toutes les démarches de certification des contrats de mariage en ligne, à travers les plateformes numériques du Département judiciaire, et d’obtenir une copie approuvée et authentifiée instantanément par le ministère des Affaires étrangères.

La copie électronique certifiée est valable à l’intérieur comme à l’extérieur des Émirats arabes unis, garantissant un gain de temps considérable, une réduction des démarches physiques et une prestation de service rapide, fluide et sécurisée.

L’accord a été signé par Omar Obaid Al Hassan Al Shamsi, sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, et Youssef Saeed Al Abri, conseiller et sous-secrétaire du Département judiciaire d’Abou Dhabi.

Al Abri a affirmé que cette étape s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour soutenir la transformation numérique du gouvernement et offrir des services judiciaires innovants et flexibles, conformément aux directives de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre, président de la Cour présidentielle et président du Département judiciaire d’Abou Dhabi.

Il a ajouté que l’intégration du service d’authentification du ministère des Affaires étrangères dans les plateformes numériques du Département judiciaire constitue une avancée qualitative majeure, améliorant la rapidité et l’efficacité des procédures, tout en offrant des services proactifs et transparents centrés sur les besoins des usagers.

Pour sa part, Omar Al Shamsi a souligné que la signature de ce protocole d’accord avec le Département judiciaire d’Abou Dhabi reflète les orientations de la direction éclairée et s’aligne sur la vision stratégique du ministère visant à renforcer l’intégration entre les institutions gouvernementales et à développer des services numériques globaux centrés sur le citoyen.

Il a précisé que cette coopération marque la première phase de l’intégration numérique entre les deux entités, débutant par la certification électronique des contrats de mariage, avec l’ambition d’étendre ce lien à l’ensemble des documents émis par le Département judiciaire, contribuant ainsi à l’amélioration continue de la qualité des services publics et de la vie des citoyens.