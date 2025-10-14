130 intervenants internationaux animeront les discussions au Forum de l’investissement de Charjah

CHARJAH, 14 octobre 2025 (WAM) – La 8ᵉ édition du Forum de l’investissement de Charjah (SIF 2025) ouvrira ses portes à des participants issus de 142 pays, offrant une plateforme internationale d’échanges avec des ministres, hauts responsables gouvernementaux et dirigeants d’institutions internationales venus du monde entier.

Organisé en parallèle de la Conférence mondiale sur l’investissement (WIC), sous une agenda unifié, l’événement se tiendra les 22 et 23 octobre et abordera les transformations économiques mondiales, les stratégies d’investissement durable, le développement des carrières et les modèles de partenariat façonnant l’avenir du développement durable.

Le forum réunira plus de 130 intervenants de haut niveau, parmi lesquels des entrepreneurs éminents, des leaders d’opinion, des personnalités des médias et du sport, qui partageront leurs expériences et les clés de leur réussite en matière d’investissement et d’innovation, tout en contribuant à l’essor du paysage des investissements durables aux Émirats arabes unis et dans la région arabe.

Une séance de haut niveau, modérée par Cheikh Fahim bin Sultan Al Qasimi, président du Département des relations gouvernementales de Charjah, explorera des stratégies concrètes de croissance économique et de résilience des investissements face aux tensions géopolitiques, aux fluctuations financières et aux défis climatiques.

Les sessions plénières d’ouverture accueilleront Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministre de l’Investissement, et la Dre Amna bint Abdallah Al Dahak, ministre du Changement climatique et de l’Environnement, qui présenteront une vision unifiée de la diversification économique des Émirats arabes unis. Ils détailleront les stratégies visant à accroître les investissements durables et à aligner les flux de capitaux sur les objectifs de neutralité climatique et d’économie verte du pays.

La participation internationale au niveau ministériel comprendra notamment : Mikayil Jabbarov, ministre de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan ; Miguel Medina, ministre de la Promotion des investissements de la République du Honduras ; Qaiser Ahmed Shaikh, ministre de l’Investissement du Pakistan.

Plusieurs représentants gouvernementaux de haut rang prendront également part aux discussions sur la coordination des politiques publiques et l’intégration régionale comme leviers de croissance transfrontalière dans les marchés émergents, parmi lesquels :

Fahad Al Gergawi, sous-secrétaire au ministère du Commerce extérieur ; Mohammad Abdulrahman Alhawi, sous-secrétaire au ministère de l’Investissement ; Osama Fadhel, sous-secrétaire adjoint au secteur des accélérateurs industriels au ministère de l’Industrie et des Technologies avancées ; ainsi que Zaher Al Qatarneh, secrétaire général du ministère jordanien de l’Investissement.

Le forum accueillera également : Dr Mohammed Al Zarooni, président de l’Organisation mondiale des zones franches ; Dr James Zhan, président du conseil exécutif du WIC (WAIPA) ; Dr Matthew Stephenson, responsable de l’investissement et des services au Forum économique mondial ; Pr Raekwon Chung, lauréat du prix Nobel de la paix et membre du conseil de la Fondation Ban Ki-moon ; Gunther Beger, directeur général de l’innovation pour les ODD à l’ONUDI ; Creon Butler, directeur principal du Chatham House (Royaume-Uni) ; Wolfgang Engel, directeur général de l’Institut de la finance internationale ; Ebba Lund, directrice générale de l’Association internationale des parcs scientifiques et zones d’innovation ; Walid Farghal, directeur général du Congrès AIM ;

et Ismail Erhasin, directeur exécutif de la WAIPA.

Le forum réunira des chefs d’entreprise et dirigeants de premier plan au sein de sessions thématiques de haut niveau, notamment :

Mohamed Alabbar, fondateur d’Emaar Properties et Noon.com, président d’Eagle Hills, qui partagera sa vision sur l’avenir de l’investissement dans les villes intelligentes et l’économie de l’expérience ; Shaker Zainal, directeur général adjoint et directeur commercial de la Banque de développement des Émirats, qui évoquera le rôle des institutions financières de développement dans le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat ; Khalifa Al Hajeri, directeur général du Fonds de croissance des Émirats, qui traitera du potentiel des outils de financement durable pour stimuler la croissance économique ; Jigar Sagar, fondateur de Triliv Holding, qui participera à une session sur l’orientation du capital privé vers les secteurs verts et les technologies d’avenir.

Le SIF 2025 offrira également une dimension inédite en accueillant des figures emblématiques du sport et des médias internationaux.

Le présentateur et entrepreneur Kris Fade animera une session avec Mohamed Alabbar, tandis que l’ancien footballeur néerlandais Edgar Davids partagera son expérience du leadership et du travail d’équipe appliquée à l’entrepreneuriat.

Le boxeur britannique Amir Khan reviendra sur son parcours sportif et son engagement en faveur de la jeunesse et de l’investissement personnel, et Patrice Evra, ancien capitaine de Manchester United et fondateur de la marque I Love This Game, présentera son expérience dans l’entrepreneuriat social et la promotion de la santé mentale.

Le secteur médiatique sera représenté par Chris Knight, directeur général de Financial Times Locations, qui interviendra sur l’évolution du paysage médiatique financier mondial et son influence sur les investissements dans les marchés émergents.

La participation institutionnelle de Charjah sera mise en avant avec Waleed AbdelRahman Bu Khatir, deuxième vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Charjah ; Khalid Jasim Al Midfa, président de l’Autorité du développement du commerce et du tourisme de Charjah ; Ahmed Obaid Al Qaseer, directeur général de l’Autorité de l’investissement et du développement de Charjah (Shurooq) ; Mohamed Juma Al Musharrkh, directeur général de "Invest in Sharjah" ; et Hussain Al Mahmoudi, directeur général du Parc de recherche, de technologie et d’innovation de Charjah (SPARK).