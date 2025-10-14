Clôture du Middle East Cosmetics Show à Charjah avec une forte affluence de visiteurs

CHARJAH, 14 octobre 2025 (WAM) – La première édition du Middle East Cosmetics Show s’est conclue avec succès au Centre des expositions de Charjah, attirant un public nombreux et diversifié durant cinq jours d’activités.

Organisé par Expo Sharjah avec le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de Charjah (SCCI), l’événement a réuni plus de 200 marques locales et internationales sur une superficie d’exposition de 2 000 mètres carrés. Les visiteurs ont pu découvrir plus de 5 000 produits, allant du maquillage et des parfums aux soins de la peau et aux cosmétiques biologiques.

Au-delà d’une simple vitrine commerciale, le salon s’est imposé comme une plateforme stratégique d’échanges et de réseautage entre fabricants, distributeurs, détaillants et acteurs du commerce électronique, favorisant les partenariats et le transfert de connaissances au sein du secteur.

L’événement a mis en lumière l’influence croissante du Golfe dans l’industrie mondiale de la beauté, rappelant que la région représente 86 % du marché des cosmétiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce qui en fait l’un des marchés à la croissance la plus rapide au monde.

Saif Mohammed Al Midfa, directeur général du Centre des expositions de Charjah, a salué le succès de cette première édition, soulignant qu’elle confirme la stratégie du centre visant à développer les foires commerciales spécialisées et à renforcer la position de Charjah comme un pôle mondial des expositions et des congrès.

Il a ajouté que le salon joue un rôle essentiel dans la mise en relation des grandes marques mondiales de la beauté et des experts du secteur, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique et à élargir les opportunités commerciales régionales.