Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures et le Centre spatial Mohammed bin Rashid développeront des solutions intelligentes de navigation maritime

DUBAÏ, 14 octobre 2025 (WAM) – Le ministère de l’Énergie et des Infrastructures (MoEI), représenté par le Centre national maritime (NMC), et le Centre spatial Mohammed bin Rashid (MBRSC) ont signé un protocole d’accord visant à renforcer la coopération technique et scientifique dans les domaines des systèmes intelligents, des technologies satellitaires et de la télédétection.

L’accord a pour objectif de consolider le système national de surveillance maritime, d’améliorer la gestion du trafic maritime et de garantir la sécurité et la sûreté maritimes dans les eaux territoriales des Émirats arabes unis.

Le protocole a été signé par l’ingénieur Mohammed Al Mansoori, sous-secrétaire adjoint aux affaires de l’infrastructure et du transport au ministère, et Salem Humaid Al Marri, directeur général du Centre spatial Mohammed bin Rashid, en marge du GITEX Global 2025.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à intégrer les secteurs spatial et maritime, afin d’exploiter les technologies spatiales pour soutenir les opérations de surveillance maritime, suivre les mouvements des navires et observer les phénomènes environnementaux et marins à l’aide d’images satellitaires et de données de télédétection.

L’accord prévoit également le développement de systèmes d’analyse intelligente et de plateformes numériques unifiées intégrant les données spatiales et les informations de navigation en temps réel, afin de permettre aux décideurs d’analyser les risques, identifier les tendances opérationnelles et améliorer les temps de réponse en mer en cas d’urgence.

Le protocole d’accord stipule l’échange d’expertises techniques et scientifiques entre les deux entités, ainsi que la formation et le perfectionnement des talents nationaux dans les domaines de l’analyse des données spatiales, de l’ingénierie des systèmes de navigation et de l’intelligence artificielle appliquée.

Un groupe de travail conjoint sera mis en place pour coordonner les projets futurs, superviser la mise en œuvre des dispositions de l’accord et assurer l’intégration des systèmes numériques entre les deux institutions.

Les domaines de coopération incluent également le développement d’algorithmes d’analyse d’images satellites pour la détection des navires et la surveillance des changements côtiers, ainsi que la mise en place d’une infrastructure numérique intégrée reliant les données d’observation spatiale aux informations opérationnelles des ports et centres maritimes.

Ces initiatives contribueront à renforcer la sécurité maritime et à promouvoir la durabilité environnementale, conformément aux plans nationaux visant à moderniser les infrastructures maritimes et à soutenir la stratégie de transformation numérique du gouvernement.

Mohammed Al Mansoori a déclaré que cet accord représente une étape stratégique qui renforce l’orientation du ministère vers l’exploitation des technologies modernes au service du secteur maritime, en appui à sa vision de développer un système intégré de transport et de navigation basé sur les technologies spatiales et l’intelligence artificielle.

Il a ajouté : « Cette coopération avec le Centre spatial Mohammed bin Rashid ouvrira de nouveaux horizons pour créer des solutions numériques innovantes qui renforceront la sécurité et la sûreté maritimes, tout en soutenant la durabilité de ce secteur vital. »

Pour sa part, Salem Al Marri a souligné que ce protocole d’accord marque une étape importante dans l’expansion de l’application des technologies spatiales au service des secteurs stratégiques du pays.

Il a précisé : « Cette collaboration avec le Centre national maritime reflète la vision des Émirats arabes unis consistant à utiliser les technologies avancées et à intégrer les capacités nationales pour renforcer la sécurité maritime, préserver les ressources naturelles et consolider la position du pays comme pôle mondial de l’innovation spatiale et technologique. »