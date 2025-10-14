Le groupe Tadweer lance la campagne « Eco Champions 2025 »

ABOU DHABI, 14 octobre 2025 (WAM) – Le groupe Tadweer a lancé l’initiative nationale « Eco Champions 2025 », destinée à mobiliser les universités des Émirats arabes unis afin de sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux et de les encourager à contribuer activement aux objectifs de neutralité carbone du pays à l’horizon 2050.

La campagne, qui se déroulera tout au long du mois d’octobre, fera étape dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur à Abou Dhabi, Al Aïn, Al Dhafra, Dubaï et Fujairah.

Le programme met en avant les quatre principes fondamentaux de la gestion durable des déchets – Réduire, Réutiliser, Recycler et Valoriser – à travers des ateliers interactifs, des activités éducatives et des sessions sur l’économie circulaire.

Parmi les animations proposées figurent le « Défi du tri des déchets » et la démonstration « Du déchet à la ressource », qui illustrent comment les matériaux du quotidien peuvent être recyclés et transformés en produits utiles et durables.

Abdulwahed Juma, directeur exécutif de la communication et de la sensibilisation au sein du groupe Tadweer, a souligné l’importance de l’implication des jeunes dans la construction d’un avenir durable.

Il a déclaré : « Cette initiative nous rappelle que le déchet n’est pas un problème, mais une ressource pleine de potentiel. En responsabilisant les jeunes et en stimulant leur créativité, nous favorisons une culture fondée sur la durabilité et le changement positif. »

S’appuyant sur l’expérience reconnue de Tadweer dans l’engagement communautaire, l’initiative Eco Champions 2025 prolonge la dynamique de succès du groupe, récemment récompensé lors des GovMedia Awards 2025.

Tadweer a en effet remporté le prix de la « Campagne environnementale de l’année – Émirats arabes unis » pour son initiative de durabilité dans les écoles à l’occasion de la Fête nationale, qui visait à renforcer la conscience environnementale des élèves à travers tout le pays.