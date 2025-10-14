Clôture du Salon des parfums et de l’oud des Émirats à Charjah

CHARJAH, 14 octobre 2025 (WAM) – La troisième édition du Salon des parfums et de l’oud des Émirats s’est conclue dimanche au Centre des expositions de Charjah sur un succès retentissant, confirmant son statut de principal rendez-vous régional de l’industrie du parfum et des essences orientales.

Organisé par Expo Centre Sharjah avec le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de Charjah (SCCI), le salon, d’une durée de dix jours, a enregistré une hausse record de 50 % de participation par rapport à l’année précédente, réunissant plus de 150 exposants représentant 500 marques prestigieuses, ainsi que de grandes entreprises locales, régionales et internationales du secteur des parfums.

L’événement a attiré une forte participation internationale, avec la présence de marques venues de Turquie, de Chine et d’Inde, ainsi que des délégations d’Oman, du Qatar, du Koweït et d’Arabie saoudite. Cette diversité témoigne du rayonnement croissant du salon, devenu une plateforme incontournable pour les échanges commerciaux et la créativité olfactive dans la région du Golfe.

Saif Mohammed Al Midfa, directeur général du Centre des expositions de Charjah, a salué la réussite remarquable de cette édition, soulignant qu’elle illustre la confiance que les entreprises régionales et internationales accordent aux foires commerciales de Charjah, lesquelles ont permis de positionner l’émirat comme une destination économique de premier plan.

Il a déclaré : « Expo Centre Sharjah continue de jouer son rôle de plateforme mondiale d’affaires, en offrant un environnement propice à la création de partenariats stratégiques et à l’expansion des marchés. Le centre poursuit son engagement à soutenir les PME et les entrepreneurs – moteur essentiel du secteur des parfums et de l’oud – en leur donnant les moyens de se connecter, de se développer et de rivaliser sur la scène internationale. »