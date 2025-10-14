L’Autorité fédérale pour l’identité et la citoyenneté lance l’initiative « L’Autorité à votre service »

DUBAÏ, 14 octobre 2025 (WAM) – L’Autorité fédérale pour l’identité, la citoyenneté, les douanes et la sécurité portuaire a lancé l’initiative « L’Autorité à votre service », en marge de sa participation au GITEX Global 2025.

La première phase de cette initiative introduit un plan de paiement facilité permettant aux clients titulaires de cartes de crédit émises par dix banques locales à travers les Émirats arabes unis de régler les frais de services de l’Autorité par versements échelonnés.

Les paiements peuvent être effectués en versements mensuels flexibles, selon les conditions de chaque banque, avec un taux d’intérêt nul.

Les clients peuvent bénéficier du plan pour tout montant de 500 dirhams ou plus, avec des périodes de remboursement allant de trois à douze mois, selon leur préférence et l’accord établi entre l’Autorité et la banque concernée.

Les détenteurs de cartes de crédit peuvent soumettre leur demande de paiement échelonné via le centre d’appels de leur banque, ses plateformes numériques, ou encore par le biais des options d’échelonnement direct disponibles pour les titulaires de cartes Visa.

Dix banques et institutions financières locales, en plus de Visa International, participent à cette initiative : First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates Islamic Bank, Emirates NBD, Commercial Bank of Dubai, Sharjah Islamic Bank, Mashreq Bank, RAKBANK et Commercial International Bank.

Le major-général Suhail Saeed Al Khaili, directeur général de l’Autorité, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Autorité visant à adopter des solutions financières innovantes, en phase avec les avancées technologiques et les normes les plus élevées d’efficacité et de transparence.

Il a déclaré : « Cette initiative aide les clients à mieux gérer leurs engagements financiers et soutient les objectifs de l’‘Année de la communauté 2025’ en offrant des solutions de paiement flexibles qui réduisent les contraintes financières, améliorent la qualité de vie et renforcent la satisfaction et le bonheur des clients. »

Al Khaili a ajouté que cette démarche renforce les objectifs stratégiques de l’Autorité, témoigne de son engagement envers des services centrés sur le client et contribue à rendre l’expérience utilisateur plus fluide, simple et positive sur l’ensemble de ses canaux de service.

De son côté, le major-général Ahmed Mayouf Al Amri, directeur général par intérim des services de soutien à l’Autorité, a précisé que les clients pourront désormais régler les frais de services selon des modalités adaptées à leurs capacités financières, conformément à la vision de l’Autorité selon laquelle les solutions de paiement flexibles et innovantes participent à l’amélioration de la qualité de vie et à l’excellence des services publics.