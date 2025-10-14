Abou Dhabi dévoile le premier agent public au monde basé sur l’intelligence artificielle au GITEX Global 2025

ABOU DHABI, 14 octobre 2025 (WAM) – Abou Dhabi a dévoilé au GITEX Global 2025 la première fonction AutoGov au monde, intégrée à la plateforme numérique TAMM, marquant une étape majeure vers la création du premier gouvernement “natif en intelligence artificielle”.

AutoGov inaugure un modèle inédit de services gouvernementaux autonomes, capables de gérer automatiquement des tâches récurrentes telles que le renouvellement de licences, le paiement de factures ou la prise de rendez-vous médicaux. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs préférences et bénéficier de services fluides, sécurisés et proactifs.

Cette innovation complète les capacités de l’assistant intelligent TAMM AI, qui offre plus de 1 100 services publics et privés via une plateforme unifiée, dotée d’un soutien contextuel et personnalisé.

Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, président du Département de l’autonomisation gouvernementale d’Abou Dhabi, a affirmé que TAMM AutoGov redéfinit la relation entre le gouvernement et les citoyens, en la rendant plus intelligente, humaine et anticipative.

Dr. Mohamed Al Askar, directeur général de TAMM, a ajouté : « Cette technologie donne aux citoyens plus de temps et de sérénité, car le gouvernement agit désormais en arrière-plan pour eux. »

Outre l’automatisation, TAMM introduit de nouvelles fonctionnalités, dont TAMM Spaces (Famille, Mobilité, Santé) et TAMM Hologram, permettant des interactions en face à face avec des agents gouvernementaux via hologramme.

La fonction TAMM by You permettra aux résidents de proposer et voter pour de nouveaux services publics.

Avec plus de 90 partenaires publics et privés intégrés à son écosystème, TAMM s’impose comme une plateforme numérique complète, soutenant la Stratégie numérique du gouvernement d’Abou Dhabi 2025–2027.

En lançant le premier agent public au monde basé sur l’intelligence artificielle, Abou Dhabi établit un nouveau standard mondial pour les gouvernements numériques, axés sur l’efficacité, la proximité et la qualité de vie.