G42 lancera un cloud souverain d’intelligence artificielle en France

DUBAÏ, 14 octobre 2025 (WAM) – La société émirienne spécialisée dans l’intelligence artificielle G42 s’apprête à lancer son cloud souverain d’intelligence artificielle en France dans les prochains mois, marquant une étape clé de son expansion mondiale et de ses efforts visant à renforcer les capacités internationales de supercalcul.

Dans une déclaration à l’Agence de presse des Émirats (WAM) en marge du GITEX Global 2025, Talal Al Kaissi, vice-président exécutif chargé des partenariats stratégiques et des affaires gouvernementales chez G42, a indiqué que ce projet en France s’inscrit dans le cadre de l’initiative « AI Factories Antennas », destinée à développer des superordinateurs d’intelligence artificielle dans plusieurs pays européens.

Al Kaissi a précisé que Core42, filiale du groupe G42, a déjà mis en place une infrastructure technologique avancée à Grenoble, dans le sud de la France, pour exploiter le cloud souverain d’IA du groupe.

Le responsable a également révélé que G42 et ses filiales déploient des infrastructures informatiques de pointe dans cinq sites aux États-Unis, parallèlement à des projets en France, en Afrique et en Asie du Sud-Est.

Il a ajouté que de nouvelles initiatives seront lancées dans les mois à venir au Kazakhstan, en Malaisie et en Indonésie, illustrant la demande croissante à l’échelle mondiale pour les solutions d’intelligence artificielle et de supercalcul développées par G42.