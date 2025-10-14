7X et UAEV s’associent pour développer une infrastructure de mobilité durable

DUBAÏ, 14 octobre 2025 (WAM) – Le groupe 7X, holding spécialisé dans le commerce, le transport et la logistique, a signé un protocole d’accord avec Emarat EV Charging Stations Company PJSC (UAEV) – la première société de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) entièrement détenue par le gouvernement des Émirats arabes unis – en marge de sa participation au GITEX Global 2025.

L’accord établit un cadre de coopération stratégique visant à planifier, déployer, exploiter et promouvoir l’infrastructure nationale de recharge pour véhicules électriques, afin d’accélérer la transition vers des flottes écologiques et de renforcer les solutions de mobilité durable à l’échelle du pays.

Ce partenariat soutient la vision stratégique des Émirats arabes unis pour favoriser l’adoption des transports propres, atteindre les objectifs nationaux de durabilité et intégrer l’innovation numérique à travers la plateforme « Wayn », le service numérique sécurisé de boîte postale des Émirats, qui améliore les canaux de communication et la qualité des services clients.

Dans le cadre de l’accord, 7X accompagnera UAEV dans le déploiement accéléré de l’électrification des transports via son Réseau national pour la logistique (NXN) et sa filiale EMX, en s’appuyant sur son large réseau de succursales et de centres logistiques répartis dans tous les émirats.

Cette collaboration facilitera l’installation de stations de recharge intégrées, optimisant les opérations du dernier kilomètre, réduisant les émissions et renforçant l’infrastructure nationale de recharge dans les zones stratégiques. Elle encouragera également l’adoption de pratiques durables au sein des activités logistiques de 7X et de ses partenaires.

Le partenariat explorera en outre de nouveaux services complémentaires, tels que l’intégration de consignes de colis dans les stations de recharge et le développement de solutions de mobilité intelligente, afin d’améliorer la commodité pour les usagers et d’accroître la valeur du réseau national de bornes électriques.

Tariq Al Wahedi, directeur général du groupe 7X, a déclaré : « Ce partenariat reflète notre engagement à accompagner la transition des Émirats arabes unis vers une économie durable à faibles émissions, tout en consolidant leur position mondiale dans le commerce, le transport et la logistique. Chez 7X, la conversion de nos flottes à des solutions respectueuses de l’environnement constitue un pilier essentiel de notre stratégie à long terme pour améliorer l’efficacité opérationnelle, réduire les émissions et contribuer à une économie verte compétitive. Ce partenariat illustre un modèle émirien d’innovation au service de la durabilité, aligné sur la vision ‘We the UAE 2031’ et l’initiative stratégique Zéro émission nette 2050. »

De son côté, Ali Al Darwish, directeur général de UAEV, a souligné : « Notre collaboration avec 7X représente une étape clé dans notre mission d’accélérer la transition des Émirats vers une mobilité durable. En intégrant une infrastructure de recharge avancée au sein du réseau national de 7X, nous étendons l’accessibilité pour les conducteurs privés tout en soutenant l’électrification des flottes commerciales à travers le pays. Ce partenariat renforce notre contribution collective à la vision Zéro émission nette 2050 et incarne notre engagement pour un avenir plus propre, plus intelligent et plus connecté. »

La coopération entre 7X et UAEV témoigne de leur volonté commune de faire progresser l’agenda énergétique propre des Émirats arabes unis et de consolider leur position de leader mondial du développement durable.

Ce partenariat stratégique ouvrira de nouvelles perspectives pour accroître l’efficacité logistique, réduire les émissions carbone et générer de la valeur ajoutée pour l’économie nationale, tout en offrant aux citoyens et aux entreprises un accès à un réseau moderne et intelligent de recharge pour véhicules électriques, symbole de la vision émirienne d’un avenir plus vert et plus connecté.