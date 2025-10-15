Les Émirats arabes unis poursuivent la préparation du navire d’aide à destination de Gaza dans le cadre de l’« Opération Chevalier Galant 3 »

ABOU DHABI, 15 octobre 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis poursuivent le chargement du navire humanitaire émirien dans le cadre de l’« Opération Chevalier Galant 3 », en vue d’acheminer vers la bande de Gaza des fournitures alimentaires, médicales et d’abris destinées à soutenir le peuple palestinien.

Cette initiative réaffirme l’engagement constant des Émirats arabes unis en faveur d’une action humanitaire rapide et efficace, ainsi que leur détermination à fournir une aide d’urgence aux populations palestiniennes touchées.

L’expédition est préparée en coordination avec plusieurs organisations humanitaires et caritatives nationales, illustrant l’effort collectif du pays et sa capacité de mobilisation unifiée pour répondre sans délai aux besoins urgents sur le terrain.

L’« Opération Chevalier Galant 3 » incarne la vision humanitaire durable des Émirats arabes unis, fondée sur la solidarité et la coopération entre les institutions d’aide du pays, et témoigne de l’engagement du leadership émirien à soutenir les populations en détresse partout dans le monde.