L’Assemblée générale des Nations unies élit 14 nouveaux membres au Conseil des droits de l’homme

NEW YORK, 15 octobre 2025 (WAM) – L’Assemblée générale des Nations unies a procédé, mardi, à l’élection de 14 nouveaux États membres au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, dont le mandat débutera le 1er janvier 2026.

Les pays élus sont : l’Angola, le Chili, l’Équateur, l’Égypte, l’Estonie, l’Inde, l’Irak, l’Italie, Maurice, le Pakistan, la Slovénie, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et le Viêt Nam. Chacun d’eux siègera pour une durée de trois ans au sein du Conseil.

Basé à Genève, le Conseil des droits de l’homme est un organe intergouvernemental du système des Nations unies chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’homme dans le monde entier. Environ un tiers de ses 47 membres est renouvelé chaque année afin d’assurer la continuité de ses travaux grâce à un système de mandats échelonnés.

Les sièges du Conseil sont répartis selon les groupes régionaux pour garantir une représentation géographique équilibrée :

13 sièges pour l’Afrique et 13 pour la région Asie-Pacifique, 8 sièges pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 7 sièges pour l’Europe occidentale et les autres États, 6 sièges pour l’Europe orientale.

Cette élection illustre la volonté de l’ONU de maintenir une diversité régionale et politique dans la composition du Conseil, afin de renforcer son rôle central dans la promotion du respect universel des droits humains.