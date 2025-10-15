RAKEZ en plein essor au troisième trimestre 2025 avec plus de 3 490 nouvelles entreprises

RAS AL-KHAÏMAH, 15 octobre 2025 (WAM) – La Zone économique de Ras Al-Khaïmah (RAKEZ) a annoncé l’enregistrement de plus de 3 490 nouvelles entreprises au troisième trimestre de 2025, confirmant ainsi sa position de destination privilégiée pour les entrepreneurs, les PME et les multinationales.

Cette performance remarquable illustre le rôle central de RAKEZ dans la diversification économique de l’émirat et sa contribution significative à la croissance du PIB de Ras Al-Khaïmah.

Le directeur général du groupe RAKEZ, Ramy Jallad, a déclaré : « Le troisième trimestre confirme la dynamique observée depuis le début de l’année : une forte confiance des investisseurs dans RAKEZ en tant que plateforme de réussite et de croissance. Nous constatons non seulement une augmentation du nombre d’entreprises, mais aussi une plus grande diversité de secteurs d’activité et de nationalités rejoignant notre communauté économique. Cette expansion contribue directement au développement de Ras Al-Khaïmah et renforce sa compétitivité sur la carte mondiale des investissements. »

La demande continue de progresser dans plusieurs domaines stratégiques, notamment le conseil, le commerce électronique, le négoce général, les services médiatiques et marketing, ainsi que le commerce alimentaire.

Les investisseurs venus d’Inde, du Royaume-Uni, du Pakistan, de France et d’Égypte figurent parmi les principaux contributeurs à cette croissance, enrichissant davantage la diversité et la vitalité de la communauté d’affaires de RAKEZ.

« À l’approche du dernier trimestre de l’année, notre dynamique reste solide », a ajouté Jallad.

« Nous sommes aujourd’hui fiers d’abriter plus de 38 000 entreprises actives, un jalon qui reflète la confiance des entrepreneurs du monde entier envers RAKEZ comme partenaire de croissance durable. Nous sommes déterminés à clôturer l’année 2025 sur une note positive et à créer davantage de valeur pour nos investisseurs et pour l’économie de Ras Al-Khaïmah. »

Grâce à ses infrastructures modernes, à sa réglementation flexible et à son environnement propice à l’innovation, RAKEZ continue d’attirer des entreprises de toutes tailles, consolidant ainsi le statut de Ras Al-Khaïmah comme pôle économique régional et international de premier plan.