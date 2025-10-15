ADHDS, filiale de M42, lance un « Centre numérique de santé » en Jordanie

AMMAN, 15 octobre 2025 (WAM) – Abu Dhabi Health Data Services (ADHDS), filiale du groupe M42, a annoncé le lancement du premier Centre numérique de santé de Jordanie (hôpital virtuel), une initiative pionnière reliant cinq hôpitaux éloignés à un centre de commande centralisé à Alsalt, dans l’ouest du pays.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique réunissant Presight (du groupe G42), le ministère jordanien de la Santé et le ministère de l’Économie numérique et de l’Entrepreneuriat, dans le but de stimuler la transformation numérique du secteur de la santé en Jordanie. Le Centre numérique de santé de Jordanie représente une avancée majeure en matière d’accès aux soins et d’innovation technologique, démontrant la puissance de la coopération public-privé dans la modernisation des services de santé.

Le centre a déjà transformé les soins grâce à trois services médicaux essentiels : la télé-réanimation (Tele-ICU), la télé-dialyse et la télé-radiologie.

Grâce à ces nouvelles solutions, les rapports d’imagerie diagnostique, qui nécessitaient auparavant jusqu’à 14 jours, sont désormais disponibles en moins de deux jours, soit une réduction de 86 % du délai de traitement.

Par ailleurs, six néphrologues qui devaient auparavant se déplacer pour couvrir 32 hôpitaux peuvent désormais fournir des soins virtuels à cinq fois plus de patients grâce au service de télé-dialyse.

Le système de télé-réanimation permet quant à lui la surveillance en temps réel des signes vitaux des patients par des équipes spécialisées à Alsalt. Des alertes de triage alimentées par l’intelligence artificielle identifient les cas urgents, assurant ainsi un suivi continu sans nécessiter de transfert vers la capitale.

Sami Smeirat, ministre jordanien de l’Économie numérique et de l’Entrepreneuriat, a souligné que ce centre constitue « une étape stratégique dans la transformation numérique du système de santé jordanien » et un projet phare soutenant la Vision de modernisation économique du pays.

De son côté, le ministre jordanien de la Santé, Dr Ibrahim Al-Budour, a affirmé que le centre garantit à chaque citoyen jordanien « un accès à des soins de haute qualité, partout et à tout moment ».

Kareem Shahin, directeur général de la plateforme Digital Health Solutions de M42, a déclaré : « Cette initiative représente une avancée majeure qui améliore l’accès aux soins, répond efficacement aux besoins des patients et ouvre la voie à une offre de santé plus complète et intégrée. »

Dr Adel Al Sharji, directeur des opérations chez Presight, a ajouté : « Chez Presight, notre mission est d’utiliser la puissance de l’intelligence artificielle appliquée pour faire progresser l’humanité. Ce projet d’hôpital virtuel en Jordanie en est l’une des plus belles concrétisations. »

Grâce à cette initiative, la Jordanie devient l’un des premiers pays de la région à intégrer une infrastructure de santé numérique complète, combinant intelligence artificielle, télémédecine et innovation technologique pour améliorer durablement la qualité et l’efficacité des soins.