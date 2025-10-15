Charjah et l’UNESCO réhabilitent le Grand Théâtre de Beyrouth

CHARJAH, 15 octobre 2025 (WAM) – L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a accueilli, mardi à son siège à Paris, la cérémonie de signature d’un accord entre le gouvernement de Charjah et l’UNESCO pour la réhabilitation du Grand Théâtre de Beyrouth, dans le cadre du soutien continu de Son Altesse le cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Charjah, en faveur des institutions culturelles du monde arabe.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Abdullah bin Mohammed Al Owais, président du Département de la culture de Charjah, de Ernesto Ottone Ramirez, sous-directeur général de l’UNESCO pour la culture, de Hind Darwish, ambassadrice du Liban auprès de l’UNESCO, de Mohammed Ibrahim Al Qaseer, directeur du département des affaires culturelles à Charjah, ainsi que de George Kreidi, directeur du bureau de l’UNESCO à Beyrouth, en présence de diplomates, d’officiels et d’intellectuels arabes.

Lors de la signature, Al Owais a souligné l’importance de la coopération culturelle entre les nations et les organisations internationales, rappelant son impact positif sur les sociétés et sur la préservation du patrimoine humain.

Il a précisé que cet accord s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’émirat à promouvoir la culture et les arts, conformément à la vision éclairée de la direction émirienne, qui multiplie les initiatives culturelles d’envergure arabe et internationale.

Al Owais a ajouté que cette initiative représente une nouvelle expression du soutien constant de Son Altesse le cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, qui a fondé de nombreux centres culturels, artistiques et éducatifs à travers le monde, dans une démarche noble visant à diffuser la connaissance et la culture au service de l’humanité.

De son côté, Ernesto Ottone Ramirez a salué les efforts constants du souverain de Charjah dans le soutien aux projets culturels de l’UNESCO, affirmant que la contribution de Charjah à la réhabilitation du Grand Théâtre de Beyrouth illustre le rôle pionnier de l’émirat dans la promotion de la culture et la protection du patrimoine mondial.

Il a souligné que la coopération fructueuse entre Charjah et l’UNESCO constitue un modèle exemplaire de partenariat culturel international, axé sur la sauvegarde des monuments historiques et la préservation de la mémoire collective de l’humanité.

Pour sa part, Hind Darwish, ambassadrice du Liban auprès de l’UNESCO, a exprimé la profonde reconnaissance du Liban pour le geste de Son Altesse le cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, dont la contribution à la réhabilitation du théâtre de Beyrouth permettra de revitaliser la scène artistique et culturelle libanaise.

Elle a ajouté : « Charjah joue un rôle essentiel dans la renaissance du mouvement culturel arabe, à travers une série d’initiatives et de projets visant à soutenir la créativité et à faire de la culture un pilier de la vie sociale et du dialogue civilisé. Par son action culturelle éclairée, Charjah renforce le rayonnement du monde arabe sur la scène internationale. »

Le projet de réhabilitation du Grand Théâtre de Beyrouth, conçu par Youssef Aftimos et construit par Jacques Tabet dans les années 1920, s’inscrit dans la campagne internationale lancée par l’UNESCO pour la restauration de cet édifice emblématique, inauguré en 1929 et longtemps considéré comme un haut lieu du théâtre et des arts dans la région.