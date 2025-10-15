Alibaba Cloud : L’ouverture et la diversité du marché émirien, moteurs clés de l’investissement mondial

DUBAÏ, 15 octobre 2025 (WAM) – Eric Wan, vice-président d’Alibaba Cloud International et directeur général pour le Moyen-Orient, la Turquie et l’Asie centrale, a salué l’ouverture et la diversité du marché émirien, qu’il a qualifié d’environnement idéal pour les grandes entreprises internationales souhaitant investir et coopérer avec des partenaires locaux et mondiaux.

Dans une déclaration à l’agence de presse des Émirats (WAM) en marge du GITEX Global 2025, Wan a souligné que le marché des Émirats arabes unis constitue l’un des plus attractifs au monde pour les fournisseurs de services de cloud à grande échelle, en raison de son dynamisme économique et de son écosystème favorable à l’innovation.

Il a affirmé que l’ouverture économique et législative du pays crée un cadre particulièrement favorable aux investissements dans les infrastructures cloud et l’intelligence artificielle (IA), ajoutant que les politiques claires et transparentes des Émirats encouragent la croissance technologique et renforcent leur position en tant que carrefour mondial reliant l’Est et l’Ouest.

Wan a indiqué que les Émirats arabes unis et la région comptent aujourd’hui parmi les marchés à la croissance la plus rapide au monde dans les domaines des services cloud et de l’intelligence artificielle.

Il a expliqué que le marché régional représente un pilier stratégique dans la stratégie mondiale d’investissement et d’expansion d’Alibaba Cloud.

« L’importance du marché émirien et régional nous incite à poursuivre nos investissements et à renforcer notre collaboration avec nos partenaires et clients locaux afin de développer les talents et d’accompagner la transformation numérique de différents secteurs grâce à nos infrastructures, produits et technologies d’IA », a-t-il déclaré.

Wan a ajouté que cette orientation illustre l’engagement profond du groupe envers la région, rappelant que le lancement du deuxième centre de données d’Alibaba Cloud à Dubaï, ainsi que la signature de plusieurs protocoles d’accord avec des partenaires locaux, s’inscrivent dans le cadre de sa stratégie de développement durable et de long terme.

Ainsi, Alibaba Cloud renforce sa présence régionale en consolidant le rôle des Émirats arabes unis comme hub technologique mondial, moteur d’innovation et de connectivité numérique entre les continents.