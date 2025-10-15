Nokia : L’intelligence artificielle redéfinit l’avenir de la sécurité des réseaux dans la région

DUBAÏ, 15 octobre 2025 (WAM) – Dalia Nabil, cheffe du département des solutions avant-vente pour les applications de services cloud et réseaux de Nokia au Moyen-Orient et en Afrique, a affirmé que les marchés de la région avancent à un rythme rapide, rivalisant et dépassant parfois plusieurs marchés mondiaux dans l’adoption des technologies de pointe. Elle a souligné la hausse des investissements régionaux visant à élargir la portée des services numériques et à améliorer la performance des réseaux.

Dans une déclaration à l’agence de presse des Émirats (WAM) en marge du GITEX Global 2025 à Dubaï, Nabil a expliqué que l’intelligence artificielle (IA) façonne désormais l’avenir de la cybersécurité et les stratégies de protection des réseaux contre les cyberattaques.

Elle a indiqué que l’IA et la numérisation contribuent à améliorer les performances de nombreux secteurs, tout en favorisant les objectifs de durabilité environnementale et en réduisant la consommation énergétique. À cet égard, Nokia propose de multiples applications et solutions destinées à soutenir cette transition vers un avenir plus vert et plus efficace.

« Nokia n’est plus seulement un symbole historique des télécommunications, mais un acteur majeur de leur avenir. Nous œuvrons à l’autonomisation numérique des sociétés et à la construction de réseaux plus intelligents, plus sûrs et plus durables », a-t-elle souligné.

Évoquant la participation de Nokia au salon, Nabil a qualifié GITEX Global de plateforme mondiale de premier plan permettant à l’entreprise de présenter ses dernières innovations dans les domaines des réseaux sans fil (radio), de la fibre optique, des centres de données et de la cybersécurité. Elle a ajouté que la vision de Nokia repose sur une approche intégrée, combinant intelligence artificielle, durabilité et efficacité énergétique.

Parmi les solutions présentées, elle a mis en avant un système reposant sur des technologies avancées d’IA et d’apprentissage automatique, capable d’anticiper les menaces de sécurité avant leur survenue.

Ce système analyse en continu les modèles de circulation des données, détecte les comportements inhabituels, et agit de manière proactive pour contrer les cyberattaques en redirigeant le trafic ou en isolant les zones affectées avant qu’une panne ou un dommage ne se produise.

Ce dispositif est utilisé par les opérateurs de télécommunications et les grandes entreprises pour protéger leurs infrastructures numériques critiques. Nabil a précisé que Nokia ne commercialise pas ces solutions auprès du grand public, mais les met à disposition des secteurs des télécommunications, industriels et gouvernementaux, à travers différents modèles de coopération.

Ainsi, Nokia réaffirme son rôle central dans la transformation numérique mondiale, en plaçant l’intelligence artificielle et la cybersécurité au cœur de son engagement pour un avenir numérique durable et résilient.